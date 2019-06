131 hunde efterladt i brandvarme biler sidste år - det skal du være opmærksom på

Mens mange danskere godter sig over de solrige vejrudsigter i øjeblikket, er vores pelsede venner hundene ikke lige så begejstrede.

Læs også Dag for dag: Så varm bliver den kommende uge

År efter år meldes der om ejere, der glemmer eller bevidst efterlader deres hunde inde i brandvarme biler.

131 borgere ringede sidste år til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral, fordi de var bekymrede for hunde, der var efterladt i varme biler.

I 2017 lå antallet af henvendelser på 100. Og de første henvendelser er også kommet i år.

Lørdag skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter, at de har modtaget flere henvendelser om hunde, der er efterladt i lukkede biler i solen.

Flere reagerer

Ifølge Jens Jokumsen, familiedyrschef i Dyrenes Beskyttelse, er det stigende antal anmeldelser ikke nødvendigvis et udtryk for, at flere efterlader deres hunde i bilen, men at flere end tidligere reagerer, når de er vidner til det.

Ifølge Dyrenes Beskyttelse er høje temperaturer særligt kritisk for hunde allerede efter kort tid, fordi de ikke sveder varmen ud af kroppen ligesom mennesker, men kun kan komme af med den gennem trædepuderne og munden.

Og det hjælper ikke at parkere bilen væk fra solen, siger Jens Jokumsen i en pressemeddelelse fra Dyrenes Beskyttelse.

- Mange forsøger at gøre det rigtige ved at stille bilen i skyggen, men det hjælper ikke, for skyggen er også varm, så der bliver alligevel som en ovn derinde.

I stedet opfordrer han folk til at lade deres kæledyr blive hjemme, hvis de ikke har intentioner om, at tage dem med derhen, hvor de skal.

Ifølge Dyrenes Beskyttelse kan man regne med, at når udetemperaturen er 20-25 grader, stiger temperaturen inde i en bil hurtigt og kan nærme sig 40-50 grader på en halv time.

Kilde: Svenska Kennelklubben

Det hjælper heller ikke at efterlade et åbent vindue i bilen.

- Selv om hunden kan virke trist over, at du forlader hjemmet, vil den til enhver tid hellere blive hjemme i et afkølet rum og med adgang til frisk vand end at sidde i en bagende bil. I værste fald kan det ende med at tage livet af den, siger Jens Jokumsen.

Læg en seddel

Er det absolut nødvendigt for dig at efterlade dit kæledyr i bilen, har Dyrenes Beskyttelse her samlet et par forholdsregler, du kan følge.

Parkér altid i skygge.

Frisk luft er vigtigt, så åben mindst to vinduer på klem, eller bagsmækken, så der bliver luftgennemstrømning i kabinen.

Giv adgang til frisk vand i bilen.

Læg en seddel i forruden med dit mobilnummer, så du kan kontaktes, hvis en kritisk situation skulle opstå.

Læs også Sommeren er knap begyndt: Nu er julehandlen skudt i gang

Ring til politiet

Er skaden sket, og dit dyr har fået hedeslag, eller finder du et andet kæledyr i nød, så kan du følge disse punkter: