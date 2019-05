Zangenberg og Andreas Bo: Ny serie om kvindelige gamere er spækket med stjerner

Unge, kvindelige gamere bliver ofte mødt med hån og fordomme, når de griber mus og tastatur. Derfor gemmer mange kvinder sig bag anonyme navne online for at undgå nedladende kommentarer.

Alle vil gerne være med til noget, de synes er skægt - og det er den her serie. Morten Urup, instruktør og manusskriptforfatter

Det vil en nye fiktionsserie fra TV SYD og TV2 ØSTJYLLAND ved navn 'GG Horsens' forsøge at gøre op med - og budskabet skal en stjernespækket rolleliste være med til at levere.

Hovedrollen som den 22-årige Sandra, der kæmper for at blive taget alvorligt som gamer, skal spilles af Julie Zangenberg. Med sig på skærmen har hun intet mindre end 12 kendte skuespillere og Youtube-stjerner.

Mød de kendte i serien her:

- Jeg er sindssygt stolt over og taknemmelig for, at så mange dygtige mennesker vil være med, siger instruktør og manuskriptforfatter bag serien, Morten Urup.

HER ER ROLLELISTEN - Julie Zangenberg - Jonas Schmidt - Casper Kjær Jensen - Thomas Ernst - Pelle Hebsgaard - Andreas Bo - Morten Münster - Albert Dyrlund - Casper Harding - Anders Brink Madsen - Sofie Staugaard - Carsten Bang - Lars Bom

En helt ny verden af computerspil

I serien skal Julie Zangenberg spille over for Jonas Schmidt, Casper Kjær Jensen, Thomas Ernst og Pelle Hebsgaard. De fem skal spille holdkammerater i den virtuelle gamer-verden.

For flere af skuespillerne er gaming helt nyt. Thomas Ernst, der oprindeligt kommer fra Vejen, har aldrig gjort sig i computerspil, og han har derfor brugt de seneste to-tre måneder på at spille en masse Counter Strike og Fortnite.

- Det har været et kæmpe research-arbejde i forhold til mange af de andre ting, jeg har lavet. Så nu glæder jeg mig rigtig meget til at komme ind foran kameraet, fortæller Thomas Ernst.

Youtuber Albert Dyrlund (t.v.) og skuespiller Thomas Ernst (t.h.) spiller med i serien GG Horsens. Foto: Jonas Borch Kragh, TV SYD.

Youtube-stjerner på rollelisten

Blandt Julie Zangenbergs modstandere i serien optræder Youtube-stjernerne Morten Münster, Albert Dyrlund og Casper Harding.

De tre danner sammen holdet 'Team badass', der i serien ejes af ingen mindre end skuespiller Andreas Bo.

Skuespillerne Jonas Schmidt (t.v.) og Andreas Bo (t.h.) glæder sig til, at optagelserne til GG Horsens begynder i maj. Foto: Jonas Borch Kragh, TV SYD.

Listen med store danske skuespillere fortsætter, for i rollerne som hovedrollen Sandras forældre er Anders Brink Madsen og Sofie Staugaard. De får selskab af Carsten Bang og Lars Bom, der skal spille bankrådgivere.

- Alle vil gerne være med til noget, de synes er skægt - og det er den her serie. Derfor tror jeg, at skuespillerne har sagt ja til at være med - og så fordi serien handler om et vigtigt emne, der er meget oppe i tiden lige nu, fortæller Morten Urup.

Skuespillere Sofie Stougaard (t.v.) og Anders Brink Madsen (t.h.) skal spille forældre til seriens hovedrolle Sandra.