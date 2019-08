Tyvebande udvist: Listede kreditkort og punge op af lommer

Politiets system med automatisk genkendelse af nummerplader har spillet en væsentlig rolle i en sag mod fire bulgarske statsborgere, der narrede over 60 mennesker forskellige steder i Jylland og på Fyn.

Læs også Indsats i Aarhus V: Stak af fra politiet og fik klip i kørekortet

De fire er blevet idømt hver ubetinget fængsel i et år, oplyser specialanklager Lars Petersen fra Østjyllands Politi. De dømte er henholdsvis mand og kone samt en mor og hendes søn. De er også blevet udvist af Danmark.

Læs også Politiet advarer om pirattaxaer på Smukfest

- Der er tale om meget organiseret kriminalitet, hvor de dømte har listet punge op af sagesløse menneskers lommer og poser og systematisk har misbrugt deres dankort, udtaler Lars Petersen.

Afsløret af automatisk nummerpladekontrol

Typisk er kriminaliteten gået ud over mennesker, der var ude at handle i Netto, Fakta og andre steder. Gruppen slog til i blandt andet Hammel, Horsens, Randers og Ry.

Automatisk Nummerplade-genkendelse har spillet en rolle for opklaringsarbejdet. Lars Petersen, specialanklager, Østjyllands Politi

Under sagen i Retten i Aarhus tilstod de fire personer de over 60 kriminelle forhold, fortæller specialanklageren.

- Automatisk Nummerplade-genkendelse har spillet en rolle for opklaringsarbejdet, siger han.

Læs også Skovskadestue: Bårer ligger klar til de mest fulde gæster

70 patruljer med systemet

Automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG) er et intelligent system med nummerpladescannere, som kan alarmere politiet, hvis et køretøj, som er registreret i politiets systemer, passerer et kamera.

Læs også Lummer og blæsende weekend på vej

70 af politiets patruljevogne er udstyret med kameraer, og desuden er der ifølge Rigspolitiet stationære kameraer 48 steder i landet.