Træner roser gamer-serie: GG Horsens kan få flere piger ind i e-sport

Der er få piger og kvinder i e-sport. Og det er en skam, hvis man spørger Peter Dalsgaard Larsen, der er formand og træner for Gylling E-sport.

- E-sport er meget drengedomineret, men i e-sport har man virkelig også chancen for at lave noget mellem kønnene, fordi de fysiske forskelle ikke betyder så meget, som i for eksempel fodbold, siger Peter Dalsgaard Larsen.

Derfor roser han TV SYD og TV 2 ØSTJYLLANDs nye fiktionsserie, GG Horsens, for at forsøge at skubbe til kønsopfattelsen i gaming-verdenen. Selvom serien er målrettet unge mennesker, er Peter Dalsgaard Larsen vild med serien, fordi den sætter fokus på de fordomme, som gamere både tidligere og nu bliver mødt med.

- Man er kommet langt med at fjerne fordomme om, at vi er nogle nørder. Nu mangler vi bare, at der kommer flere piger ind i sporten, siger han.

Kan (måske) få flere piger og kvinder i e-sport

Peter Dalsgaard Larsen synes, at GG Horsens er sjov, men er især begejstret, fordi serien vil mere end at underholde.

- Den er selvfølgelig meget karikeret og sat på spidsen. Men det gør ikke noget, for den er godt produceret og har både kendte skuespillere og Youtubere. Det tror jeg virkelig er godt, når man vil nå de unge.

Jeg tror, at den kan få nogle piger til at snakke med deres forældre om, at e-sport kunne være fedt eller måske komme til en prøvetræning. Peter Dalsgaard Larsen, formand og træner for Gylling E-sport

Derfor håber han også, at serien i sidste ende kan lokke flere piger ind i e-sport.

- Jeg tror, at den kan få nogle piger til at snakke med deres forældre om, at e-sport kunne være fedt eller måske komme til en prøvetræning. GG Horsens revolutionerer nok ikke kønsfordelingen i sporten, men det er i hvert fald i skridt på vejen, siger Peter Dalsgaard Larsen.

