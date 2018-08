Skoleleder med opråb: Børnene læser ikke godt nok længere

- I bedes læse mindst tyve minutter i en bog hver dag med jeres børn. De er nemlig for dårlige til at læse. Det her vil gøre dem bedre.

Det var meningen i den mail, som skoleleder Jens Bay fra Højvangskolen i Horsens sendte i sidste uge til alle de forældre, der har børn i 6. til 9. klasse.

De unge læser simpelthen ikke godt nok, for de er ikke vant til at læse. Jens Bay, skoleleder

- De unge læser simpelthen ikke godt nok, for de er ikke vant til at læse, siger Jens Bay.

Han iagttager, at de unge i dag bruger mindre tid på at læse, end tilsvarende elever gjorde for fem år siden.

Skolelederen reagerede efter den seneste afgangsprøve. Alle karaktererne var gode nok undtagen i læsning.

Jens Bay vurderer, at den manglende læserutine kan blive et problem for de unge, når de skal videre i uddannelsessystemet. Skolelederen øger nu også læseundervisningen i skoletimerne.

Skolelederen kunne se i den seneste afgangsprøve, at det haltede med læsningen: