Se video: Her kunne fangerne få pisk eller sidde i lænker

Blandt fangerne i Horsens Statsfængsel gik kælderen under navne som "Dybet" og "Underverdenen". Hvis de overtrådte reglerne, røg de i en af kælderens strafceller for at tænke sig lidt om.

Sådan var det helt frem til 1960’erne i statsfængslet, og den virkelighed vil fængselsmusset sætte fokus på, når der til efteråret åbner en udstilling i kælderen.

Lige nu er kælderen en byggeplads, hvor museumsdirektør Merete Bøge Pedersen lørdag viste TV SYD rundt.

Fangerne kunne få pisk eller sidde fastspændt i lænker i en længere periode, hvis man havde forbrudt sig mod reglementet. Merete Bøge Pedersen, museumsdirektør

- Fangerne kunne få pisk eller sidde fastspændt i lænker i en længere periode, hvis man havde forbrudt sig mod reglementet eller bare var til fare for sig selv eller andre, fortæller hun.

Det kunne også være, fangerne havde overfaldet en anden fange eller en betjent. Eller blot talt for meget sammen.

- Der var et meget omfattende reglement, som man skulle overholde. Forbrød man sig mod det, kunne det i yderste konsekvens være, at man kom i kælderen at sidde, siger Merete Bøge Pedersen.

Alle skulle gennem kælderen

Strafformerne under Statsfængslet i Horsens i den første del af den forrige århundrede er et af omdrejningspunkterne for efterårets udstilling. Men kælderen blev ikke kun benyttet til straf.

- Alle fanger kom igennem kælderen, hvor man sad i tre dage, inden man blev anvist en celle oppe på de øvrige etager. Det var også her, man gik i bad og blev fotograferet, inden man fik sit fængselstøj og var klar til at aftjene sin tid som fange, beretter museumsdirektøren.

Den færdigrenoverede kælderudstilling er klar til efteråret. Den retter særligt fokus på korporlig afstraffelse, bad og hygiejne samt fotografering af fangerne. Og så rekonstrueres en celle fra den gamle sikkerhedsafdeling, hvor man indespærrede ustyrlige og voldsomme fanger.

Museumsdirektør Merete Bøge Pedersen viser rundt i Fængslets kælder. Foto: TV SYD