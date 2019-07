Sammen vil øboere give turister fede ferieoplevelser

Feriestemningen har ramt Endelave, og på øen vil de gerne have besøg af turister. Derfor har omkring 40 frivillige sørget for, at der er masser af gratis aktiviteter for gæsterne.

Med tilbuddet Aktiv Ø er der forskellige aktiviteter på øen i løbet af sommerferien og i efterårsferien. Her kan man prøve alt fra crossfit og fodbold til snorkelbingo og sejlads.

Så oveni den skønne natur og ro er det dejligt, at der er nogle ting, som man kan tage til, som man ikke normalt prøver. Dorthe Rain Johansen, turist på Endelave

Jørgen Holm arrangerer for andet år i træk aktiviteten De 5 Tibetanere, hvor deltagerne kan prøve kræfter med yogaøvelser. Han vil gerne være med til at give turisterne en god oplevelse, når de holder ferie på Endelave.

- Turisterne er jo vigtige for at holde øen i gang, må man sige. Vi er jo ikke så mange, som der tidligere har boet på Endelave, siger Jørgen Holm.

02:22 VIDEO: Beboerne på Endelave vil også meget gerne have flere tilflyttere. Derfor har man med penge fra Horsens Kommune valgt at stille en gratis lejlighed til rådighed på øen. Luk video

Flere aktiviteter i år

Det er ottende år, at Endelave holder Aktiv Ø. De første år var der tre aktiviteter, men sidste år blev der skruet op for mængden, og i år er der kommet endnu flere tilbud til.

Læs også Snart kan du ø-hoppe ombord på lynhurtige gummibåde

Sonja Elgaard er koordinator for aktiviteterne, og hun er ikke i tvivl om, at tilbuddet er en succes, da hun kan se, at folk møder op til aktiviteterne og hygger sig.

- Kan vi gøre noget sammen og blive integreret, så der ikke kun er dem, der kommer herover, dem der har et sommerhus ude på Lynger eller dem, der bor herinde i byen. Vi skal være et fællesskab, og det lykkes for os, synes vi, siger Sonja Elgaard.

Flere formiddage har der været mulighed for at prøve kroket. Foto: Pernille Leftes

Attraktivt for børn

Dorthe Rain Johansen holder ferie på Endelave med familien. De har fundet vej til Jørgen Holms formiddagsaktivitet og er klar til at prøve De 5 Tibetanere. Aktiviteten er ikke deres første, og planen er at tage til snorklebingo om eftermiddagen.

Familien er glade for, at der er noget at lave for alle fire børn.

Hvis folk ser, hvor dejlig en ø vi har, så kunne det jo være, at der var nogen, der fik lyst til at købe ejendom herovre, og eventuelt flytte hertil fast. Sonja Elgaard, Endelave

- Jo større børnene bliver, jo mere påkrævet er det også, at der er lidt, der er attraktivt for dem at adsprede sig med. Så oveni den skønne natur og ro er det dejligt, at der er nogle ting, som man kan tage til, som man ikke normalt prøver, fortæller Dorthe Rain Johansen.

Nye beboere

Selvom aktiviteterne skal være med til at give turisterne en god oplevelse, imens de holder ferie på øen, så er øboerne også velkomne til de forskellige aktiviteter.

Læs også Familier står i kø for at blive øboere på prøve

Sonja Elgaard flyttede selv til Endelave for fire år siden, og hun håber, at de mange aktiviteter og liv på øen måske kan være med til at lokke flere tilflyttere til øen:

- Hvis folk ser, hvor dejlig en ø vi har, så kunne det jo være, at der var nogen, der fik lyst til at købe ejendom herovre, og eventuelt flytte hertil fast.