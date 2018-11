Robotter indtager café

En ny café skal klæde medarbejdere i Horsens Kommune på til at anvende den nyeste teknologi, så borgerne kan klare sig bedre i hverdagen ved hjælp af de mange nye teknologiske hjælpemidler, der findes.

På teknologicaféen midt i Horsens er der udstillet robotter, iPads, kameraer og alverdens teknologiske dingenoter, som i sidste ende skal gøre livet bedre og nemmere for kommunens borgere.

I første omgang er det en café for de ansatte, der til daglig arbejder inden for handicap, psykiatri og socialt udsatte (HPS-området).

- Vi vil gerne klæde vores medarbejdere på til at se, hvad der findes af teknologier på markedet, så de kan hjælpe borgerne til egen mestring af eget liv i eget hjem i længst mulig tid, siger Jesper Laursen, der er kommunikationskonsulent i Horsens Kommune, til TV SYD.

Virtual reality kan skabe kunstige miljøer

Også området for virtual reality er i vækst. Her hjælpes borgerne på flere måder af teknologien. Socialpædagog Bjarke Hansen arbejder til daglig med blandt andre stofmisbrugere.

- Jeg kunne sagtens forestille mig, at man havde lavet nogle optagelser, hvor man gennemgik en situation, hvor man blev fristet af stoffer, alkohol eller ludomani. Her er det oplagt at skabe nogle kunstige miljøer, hvor det er risikofrit at have en dialog omkring det, fortæller han.

I første omgang er cafeen henvendt til medarbejdere i HPS, derefter til brug for alle medarbejdere i Horsens Kommune