Politiet om forsvundet 14-årig pige: Nogen holder hende formentlig skjult

Den 14-årige Therese Jakobsen fra Odder er efterlyst af Midt- og Vestjyllands Politi.

Den østjyske teenager har været væk i over en måned. Hun forlod sin efterskole syd for Ringkøbing den 1. juni og har senest været i kontakt med navngivne personer den 9. juni.

Politiets efterlysning har resulteret i flere henvendelser, men ikke nogen, der har ført til, at hun er blevet fundet. Blandt andet er hun set fire gange i Sydjylland.

- Vidner fortæller, at de har set hende i slutningen af juni måned på en rasteplads cirka 10 kilometer syd for Grindsted, og cirka en uge tidligere fik vi et tip om, at hun var på en adresse i Juelsminde, hvor vi dog ikke fandt hende. Samtidig har hun muligvis taget toget fra Horsens mod Fredericia, siger Heine Bærentsen, politibetjent hos Midt- og Vestjyllands Politi i Holstebro, til TV SYD.

Det er usædvanligt, at en så ung pige er væk i så lang tid. Heine Bærentsen, politibetjent

Han fortæller, at bekendte overfor politiet har forklaret, at de kørte hende fra Haderslev til hendes stedfar i Esbjerg lørdag den 9. juni.

- Det er vores teori, at nogen formentlig holder hende skjult. Ellers er det mærkeligt, at en 14-årig pige kan gå under radaren så lang tid, siger Heine Bærentsen, der ligeledes oplyser, at sporing af hendes mobil ikke har givet noget resultat.

14-årige Therese Jakobsen kommer fra Odder-området, men går på Sdr. Bork Efterskole tæt på Vestkysten. Foto: Google Maps

Intet tyder på en forbrydelse

Heine Bærentsen fra Midt- og Vestjyllands Polit har aldrig oplevet, at en pige i den alder har været forsvundet så længe.

- Det er usædvanligt, at en så ung pige er væk i så lang tid, siger han.

Therese Jakobsen forlod Sdr. Bork Efterskole den 1. juni.

Midt- og Vestjyllands Politi har ikke oplysninger, der tyder på, at der skulle være sket en forbrydelse, men ønsker hende hjem.

Politiet vil derfor gerne høre enten fra Therese selv eller fra personer, der ved, hvor hun opholder sig.

Har du oplysninger i sagen, bedes du kontakte politiet på telefonnummer 114.