Pølsevogn skal erstattes af madbod til 800.000 kroner

Duften af stegte pølser rammer næsen, når døren ind til pølsevognen på torvet i Horsens bliver åbnet.

Kunderne indtager barstolene og snakken blander sig med duften.

Der er ikke nogen, der vil komme i vinterhalvåret og købe pølser i regnvejr eller minusgrader, så omsætningen vil falde. Huslejen bliver også højere, så det kommer ikke til at gå. Tung Nguyen, pølsevognsejer, Horsens

Pølsevognens ejer Tung Nguyen har haft stedet i 15 år, og han elsker sit arbejde. Men snart kan både duften af pølser og kundernes snak være slut.

- Mit arbejde betyder alt. Alle kunderne, og de gode snakke, vi får. Jeg skal selvfølgelig også tjene penge, men det er hyggeligt at være her. Jeg glæder mig hver dag til at skulle på arbejde, siger Tung Nguyen.

05:19 VIDEO: Se hele indslaget om pølsevognen her, hvor også flere byrådsmedlemmer kritiserer beslutningen. Video: TV SYD Luk video

Nedrivning møder modstand

I Horsens Kommunes Plan- og Miljøudvalg, har et socialdemokratisk flertal taget beslutningen om, at pølsevognen skal rives ned.

Det er dog ikke alle i byrådet, der er enige i den beslutning. Modstanden kommer fra Michael Nedersøe, DF, der ikke mener beslutningen er god.

Læs også Vognen er for grim: Kommune vil tvangsflytte pølsemand

- Vi har en vedfungerende pølsevogn, der rent faktisk er godt besøgt. Det mener jeg ikke, vi skal ødelægge på den her måde, siger Micheal Nedersøe, DF.

Han bliver bakket op af Esben Hedeager, Kons., som ikke er tilfreds med den behandling Tung Nguyen har fået.

Jeg synes, Tung har været urimelig længe om at få svar på, hvordan hans fremtid ser ud. Esben Hedeager, Konservative, byrådsmedlem, Horsens Kommune

- Jeg synes, Tung har været urimelig længe om at få svar på, hvordan hans fremtid ser ud, siger Esben Hedeager.

Pølsevogn skal erstattes af arkitekttegnet madbod

Bliver pølsevognen på torvet revet ned, kan den blive erstattet af en ny arkitekttegnet madbod til 800.000 kroner. Madboden mangler plads til, at Tung Nguyen kan servere pølser, selvom vejret skulle blive dårligt, og det frygter han kan være grunden til en lukning.

Pølsemand Tong Nguyen skal tvangsflyttes fra sin pølsevogn, fordi kommunen mener, den er for grim. Foto: Mark Bundgaard, TV SYD

- Der er ikke nogen, der vil komme i vinterhalvåret og købe pølser i regnvejr eller minusgrader, så omsætningen vil falde. Huslejen bliver også højere, så det kommer ikke til at gå. Hvis pølsevognen bliver revet ned, er jeg bange for, at jeg bliver nødt til at holde, siger Tung Nguyen.

Både Michael Nedersøe, DF og Esben Hedeager, Kons. forstår ikke valget af en madbod som erstatning.

- Pludselig bliver der lagt op til, at Tung skal have en lille pølsebod på 12 kvadratmeter uden indendørsservering, og i vinterhalvåret kan man jo selv gætte sig til, hvor mange kunder han vil have, siger Michael Nedersøe, DF, mens Esben Hedeager kommenterer på prisniveauet af madboden.

- Vi ligger på cirka 80.000 kroner per kvadratmeter. Det synes jeg er mange penge at bruge. Horsens Kommune står overfor en sparerunde på 120 millioner kroner, så jeg synes godt, det kunne vente lidt, siger han.

Byrådet skal sidst på måneden beslutte om pølsevognen skal blive stående eller ej.

Sådan ser pølsevognen ud. Snart bliver den måske erstattet af en arkitekttegnet madbod. Foto: Camilla Rytz, TV SYD