Patrick er chauffør på studentervognen: Det er en abefest

Traditionen tro hopper de nyudklækkede studenter i de her dage ombord på en lastbil og kører fra forældre til forældre, hvor de fylder sig med alt fra pizzasnegle og pølsehorn til chokoladedyppede jordbær og champagne.

Når de turnerer rundt i byer og på landeveje, er det med højt musik, dans og alkohol i lange baner. En sådan fest kræver et højt niveau af sikkerhed og kontrol, og her kommer folk som Patrick Bøje ind i billedet.

Han har siddet bag rattet i en studentervogn i syv år.

- For mig handler jobbet både om at give studenterne den abefest, som de drømmer om, men det handler lige så meget om at passe godt på dem, fortæller Patrick Bøje.

Et job med flere funktioner

Patrick Bøje ejer Bøje Studenterkørsel, der er en lille familieejet virksomhed beliggende i Horsens.

Til daglig arbejder han som entreprenør, men i 2013 besluttede han at gøre sin hobby til et sommer-erhverv. Det er et erhverv, hvor man skal kunne tage flere roller på sig.

- Man har hørt om episoder, hvor studenter er kommet til skade, og det tillader vi simpelthen ikke. Derfor er sikkerheden virkelig vigtig for os, fortæller Patrick Bøje.

Derfor begynder en dag med studenterkørsel altid med, at Patrick Bøje remser reglerne for vognen op foran eleverne.

- Det er, når de er ædru, at jeg skaber respekten for den sikkerhed, der skal være på ladet, og så plejer de faktisk at følge reglerne resten af dagen, når abefesten tager fat, forklarer han.

- De sviner en del

Det er dog ikke kun sikkerheden på ladet af vognen, der er vigtig for Patrick Bøje. Det handler også om at passe godt på de unge mennesker.

- Vi holder hele tiden øje med dem. Det er det vigtigste, at der ikke sker noget med dem. Hvis de får det dårligt, så ringer vi selvfølgelig til deres forældre, hvis det er det, der skal til, fortæller han.

Ud over at skulle holde styr på sikkerheden og studenternes velbefindende er det også chaufførens rolle at rydde op på ladet af vognen i løbet af studenterkørslen.

- De sviner en del, og det ser forfærdeligt ud, når de har været ude og køre sådan en tur, så jeg bliver nødt til at rydde op for dem i løbet af dagen, fortæller Patrick Bøje.