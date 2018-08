Musik-alarm får Christa til at tage pillerne

75-årige Christa Dumanski har levet med Parkinson-sygdommen siden 2007. Hun skal derfor tage piller hver 2,5 time dagen igennem. En ny musik-alarm, som plejepersonalet på Ceres Centrets daghjem i Horsens har fået installeret på en iPad, sikrer, at hun nu stort set aldrig glemmer sin medicin.

Hvis jeg ikke tager min medicin på nøjagtige tidspunkter, får jeg muskelkramper, hvilket er meget pinefuldt. Takket være musik-alarmen sker det så godt som aldrig nu. Christa Dumanski, Horsens

- Hvis jeg ikke tager min medicin på nøjagtige tidspunkter, får jeg muskelkramper, hvilket er meget pinefuldt. Takket være musik-alarmen sker det så godt som aldrig nu, fortæller Christa, der også har fået det bedre psykisk.

Det er social- og sundhedsassistent Anja Engkjær, der fik idéen til musik-alarmen, da hendes søns gamle tablet lå ubrugt hen. Hun tænkte, at den da måtte kunne bruges til noget, og derfor tog hun den med på arbejde og installerede først en alarm.

Læs også Sovende demente på plejehjem i Aarhus bliver nu overvåget

- Der gik ikke lang tid, før det slog mig 'hvorfor egentlig ikke sætte noget musik på alarmen i stedet for', fortæller Anja Engkjær.

Gør en stor forskel

Kort efter var den klassiske alarmtone skiftet ud med toner af Kim Larsen, årstidsbestemte melodier og rock and roll, som brugerne nu skyller deres medicin ned til.

Vi har brugere med forskellige diagnoser, og det er især alfa og omega for Parkinson-patienter, at de får medicinen til tiden. Stenunn Sif Kaplan, leder af daghjemmet

Leder af daghjemmet, Stenunn Sif Kaplan, synes, at idéen er et eksempel på et innovativt tiltag, der gør en stor forskel.

- Personalet har konstant fokus på patientsikkerheden og på at forebygge, at der sker fejl. Vi har brugere med forskellige diagnoser, og det er især alfa og omega for Parkinson-patienter, at de får medicinen til tiden, fortæller Stenunn Sif Kaplan.

Læs også Efter dødsbrand: Norddjurs vil sikre plejecentre

I daghjemmet oplever Stenunn Sif Kaplan, at musik-alarmen også øger burgernes livskvalitet.

- Jeg bliver i godt humør af at høre musik, og jeg synger med, når jeg kan komme afsted med det. Især til Kim Larsen-melodierne, men rock and roll kan også gå an, fortæller Christa Dumanski.