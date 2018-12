Klubber føler sig smidt ud: Kæmper for deres frihed

Det ser umiddelbart fint ud på tegnebrættet. Et par tusinde kvadratmeters fælles kampsportscenter i lyse og moderne lokaler - lige ved siden af Forum Horsens - til delt afbenyttelse til kampsportsklubberne i byen.

Men mens otte klubber er begejstrede, så melder to sig ud.

Det er da lidt pudsigt, at nu hvor kommunen gerne vil have os med i det nye center – finder de pludselig ud af, at vi bor ulovligt herude i industrikvarteret. Chad Foster, Horsens Selvforsvarsklub

De anklager samtidig Horsens Kommune for at bruge ufine metoder til at tvinge dem med i fællesskabet.

- Det er da lidt pudsigt, at nu hvor kommunen gerne vil have os med i det nye center – finder de pludselig ud af, at vi bor ulovligt herude i industrikvarteret.

Ordene kommer fra Chad Foster, der er manden bag Horsens Selvforsvarsklub. I 22 år har han drevet klubben – de seneste ti år fra adressen på Fuglsangsvej i Horsens – men nu er det måske snart forbi.

Kampsportsklubberne i Horsens skal samles ét sted i byen til stor utilfredshed for mange af dem. Foto: Camilla Rytz, TV SYD

Ikke lovligt i lokalerne

I sidste uge fik klubben besked om, at det ikke er lovligt at undervise i kampsport i lokalerne, fordi klubben ligger i et industrikvarter.

Det undrer dog Chad Foster.

Læs også Skovens slagsbrødre drømmer om egen kampsportsliga

- Vi har boet her i ti år, og inden vi i sin tid skrev under på lejekontrakten, havde vi kommunen til at se lokalerne. De godkendte det. Hvordan kan de så sige nu, at de ikke vidste, vi var her? Vi har også fået lokaletilskud, og der skriver vi jo også adressen, siger Chad Foster.

Det fælles kampsportscenter, som Horsens Selvforsvarsklub altså også er blevet inviteret til at blive en del af, er ikke bygget endnu, men vil blive etableret i 2019.

Beklager forløbet

Kulturafdelingen i Horsens Kommune står bag det nye byggeri, der skal samle kampsporten i Horsens, og her holder man fast i afgørelsen, selvom man beklager forløbet.

- Det er først for nyligt kommet til forvaltningens kendskab, at der ligger en selvforsvarsklub på adressen, og det må der ikke ifølge planloven og kommuneplanen, siger Jakob Bille (LA), der er formand for Kultur- og Civilsamfundsudvalget.

Som kommune bliver vi nødt til at overholde reglerne, og de kan ikke lovligt fortsætte med at træne i bygningen. Jakob Bille (LA), formand for Kultur- og Civilsamfundsudvalget

Han afviser samtidig, at der kan søges om dispensation, eller at klubben på anden vis kan blive i de 550 kvadratmeter store lokaler på Fuglsangsvej, hvor der både er et stort træningscenter, opholdsrum, poolborde og sauna.

- Som kommune bliver vi nødt til at overholde reglerne, og de kan ikke lovligt fortsætte med at træne i bygningen, siger han.

Vi føler os smidt ud

I den anden ende af byen ligger et andet træningscenter, AK Herkules, som har eksisteret siden 1958. I de seneste to år har de lejet sig ind i en gammel busterminal, der nu er omdannet til en stor hal. Heller ikke de må blive boende – det fik de at vide for en måned siden.

Begrundelsen er, at lokalet, de træner i, er vurderet som en garage – og det må de ikke bruge som træningslokale.

- Vi føler, at Horsens Kommune har smidt os ud, fordi de vil have os ned i det nye center. Det er vi ikke interesserede i, men det ser ud til, at vi ikke har noget valg, siger Sigbritt Møller fra AK Herkules.

- Vi føler, at Horsens Kommune har smidt os ud, fordi de vil have os ned i det nye center, siger Sigbritt Møller fra AK Herkules. Foto: Camilla Rytz, TV SYD

AK Herkules har anket afgørelsen og kan derfor træne videre, indtil anken er behandlet. For selvforsvarsklubbens vedkommende er håbet ikke stort, men de kæmper alligevel videre.

- Jeg er bange for, at der ikke er noget at gøre, fordi kommunen bare er stor og mægtig, men vi giver ikke op. Jeg har kontaktet både lokale politikere og en advokat, og så håber jeg, at der er nogen, der kan hjælpe os, siger Chad Foster.