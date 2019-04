Horsens har tiltrukket verdensstjerner gennem tiden - nu er de udfordret

Da det amerikanske rockband Bon Jovi gæstede Horsens for otte år siden, skete det foran 30.000 mennesker.

Når samme band 11. juni spiller på Slagmarken ved Sønderborg, håber arrangøren at sælge lige så mange billetter

Læs også Cirkus efterlyser stjålne crossere: - Uden dem er der ikke noget show

Billetsalget til koncerten i Sønderborg går som planlagt, men der er stadig ikke udsolgt. I Horsens mærker man to tendenser:

1. Konkurrencen fra andre byer er steget over de senere år, når det handler om store musiknavne.

2. Kunstnerne spiller flere koncerter og forlanger stigende honorarer.

- Vi kan klart mærke en kæmpe konkurrence i branchen og byer imellem. Det er langt fra sikkert, at man kan melde udsolgt i dag. Dermed er risikoen ved at arrangere sådan en koncert steget, idet kunstnernes honorarer også er steget cirka 40 procent over de seneste fem til seks år, siger Claus Visbye, der er direktør i sponsorklubben Horsens and Friends

Vi kan klart mærke en kæmpe konkurrence i branchen og byer imellem. Claus Visbye, direktør i sponsorklubben Horsens and Friends

Forklaringen er, at kunstnerne generelt sælger færre cd'er og dermed skal hente pengene ved at optræde mere.

Samtidig er verden blevet mere global, så hvis man ikke lige fangede Rolling Stones i Horsens i år, kan man flyve billigt til Barcelona næste år for at se dem.

I 2014 spillede Metallica på Fængslet i Horsens foran henholdsvis 35.00 og 18.000 tilskuere. Her ses danske Lars Ulrich på trommer. Foto: Henning Bagger

"Der skal et stort navn til, før man hæver øjenbrynet"

Udbuddet for borgerne i Syd- og Sønderjylland er stort.

Konkurrencen fra de andre byer som for eksempel Sønderborg, der vil profilere sig på musikalske verdensstjerner, er steget betragteligt hen over årene.

Desuden er der massiv konkurrence fra Boxen i Herning samt festivaller som Northside, Tinderbox, Jelling og Skanderborg.

Læs også Sjælden regnskovskat født i Randers

- Der skal virkeligt et stort navn til, før man som almindelig koncertgænger hæver øjenbrynet, mener Claus Visbye, der i år præsenterer tre store navne i form af Lenny Kravitz, Foo Fighters og Pink.

Det har ifølge Claus Visbye aldrig været en god forretning at hyre Rolling Stones, Bruce Springsteen og andre store navne set ud fra normal købmandsskab, men så har byen fået så meget andet for udgiften.

- Det koster penge at få verdensstjerner forbi. Men til gengæld har vi vundet alt muligt andet. For eksempel har vi vendt et kedeligt image som tung, kedelig industri- og fængselsby til en image af en by, hvor man får kulturelle overraskelser, siger han.

Den 7. august i år gæster Pink Horsens. Byen får også besøg af Lenny Kravitz den 25. maj og Foo Fighters den 25. juni. Foto: Mogens Flindt - Ritzau Scanpix