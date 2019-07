Farvel til Husodde: Nyt navn lokker flere gæster til

Når gæsterne ankommer til campingpladsen ved Husodde Strand, bliver de budt velkommen af et skilt på siden af receptionen, hvor der står 'Velkommen til Horsens City Camping'.

Navnet 'Horsens City Camping' er nyt, for siden 1947 har campingpladsen hedder 'Husodde Strand Camping', men det blev officielt ændret den 1. januar i år.

Læs også Defco begæret konkurs: Salg skal redde pålægsproducent

Det er ægteparret René og Dorte Kofoed, der driver campingpladsen. For fem år siden begyndte de at snakke om at ændre navnet, og for to år siden begyndte de stille og roligt at bruge navnet 'Horsens City Camping', som gerne skulle være med til at lokke flere gæster til campingpladsen.

Skiltet med det nye navn, der byder gæsterne velkommen til campingpladsen. Foto: Pernille Leftes

- Vi har mange udenlandske gæster, og det er svært for vores gæster at finde ud af, hvor Husodde ligger. Meget få mennesker ved, hvor Husodde ligger, medmindre man har besøgt os, og vi vil jo gerne have masser af nye gæster, siger René Kofoed.

En god sæson

Og noget tyder på, at indsatsen for at tiltrække flere gæster til campingpladsen er lykkes.

- Hvis jeg skal tro det rigtigt, så har vi aldrig haft så mange gæster, som vi har i år, siger campingpladsejeren.

Læs også Djursland placerer sig i top: Turister strømmer til

Selvom han ikke tror, at hele stigningen i antallet af gæster skyldes pladsens navneskift, så mener han, at det har haft en indvirkning, og det er blevet noget lettere for ægteparret at promovere campingpladsen og dens placering, når de tager på messer.

Horsens som brand

Netop placeringen er noget af det, der er blevet ændret i det nye navn, og det er meget bevidst. Horsens er nemlig ikke kun lettere at udpege på et kort end Husodde, men ved at bruge bynavnet i campingpladsens nye navn, kan René og Dorte Kofoed også bruge Horsens' brand.

Læs også VIDEO: Annemette er på luksus-camping med sin familie

- Vi ligger jo dejlig centralt lige midt i Danmark. Så derfor vil vi jo gerne udnytte det navn, udnytte byens placering og alt den aktivitet, der er i byen, siger René Kofoed.

Det er ikke alle steder, at det gamle navn er blevet skiftet ud med det nye endnu. Foto: Pernille Leftes

Byens størrelse og muligheder har også været med til at lokke nogle af campingpladsens nye gæster til. Robbert Jan Van Dijk har taget turen fra Holland for at holde ferie på Horsens City Camping.

- Vi vil have ro. Det lyder virkelig gammelt, når jeg siger det. Men vi vil have noget ro, men vi vil også have mulighed for at tage ind til en større by og få en drink eller noget at spise. Horsens passer godt til det, siger han.

Læs også Lille ø reddet fra at blive opslugt af havet: - Det betyder alt

Stadigvæk 'Husodde Strand Camping'

Rundt omkring på campingpladsen er der dog stadigvæk spor af campingpladsens gamle navn, og det kommer der til at være lidt tid endnu. Det tager tid at få skiftet alt ud med det nye navn og logo, og campingpladsejerne er forberedte på, at det kommer til at tage endnu længere tid, før alle gæsterne har vænnet sig til det nye navn.

- Vi kommer til at hedde Husodde i folkemunde i mange år endnu, og det gør heller ikke noget, siger René Kofoed.