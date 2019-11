Familieklub giver Lars og børnene nye venner

Det er torsdag aften på Langmarkskolen i Horsens. Syv familier sidder ved bordene. Nogle er fordybet i at male, andre i samtale med hinanden.

En af personerne er Lars Møller Jensen.

Han og familien er flyttet til Horsens fra Sjælland, og for at prøve at få venner og bekendtskaber i deres nye hjemby valgte de i juni at tilmelde sig den nystartede Familieklub.

- Traditionelt handler det jo om madpakker og børn, og du sidder derhjemme. Her kommer du ud og møder nogle mennesker. Du snakker med nogle nye mennesker, som du måske også på sigt snakker med udenfor familieklubbens rammer - det ved man aldrig, siger Lars Møller Jensen.

En af aktiviteterne, som klubben laver, er at male. Foto: Pernille Leftes

Mobiler forbudt

Familierne mødes hver anden torsdag til fælles aktiviteter og spisning. Mobilerne er pakket væk, og der er fokus på samvær og nærvær.

- Det her gør jo, at vi laver nogle aktiviteter med vores børn. Det er noget andet, end at vi sidder fordybet i computerspil eller telefoner, siger Lars Møller Jensen, der kommer i klubben med sin familie.

Det er Hele Danmarks Familieklub, der står bag møderne. Der findes familieklubber mange steder i landet, og bare i Horsens er der to klubber.

- De er glade, når de kommer, og de ved, at de kan forvente at have en aften, hvor de bare skal hygge sig sammen. Det giver noget til familierne og en udvikling i forhold til, at de er mere tætte sammen, når de er her, end de måske ville være derhjemme, siger Camilla Lykke Koch, der er den frivillige leder for familieklubben på Langmarkskolen.

De syv familier har mødtes på skolen i et halvt år. Det betyder, at de snart skal skal tage afsked med Familieklubben. Men for Lars Møller Jensen og hans familie er det ikke ensbetydende med et farvel til de andre familier:

- Vi har lært nogle børnefamilier at kende - også nogle, der bor tæt på os, siger han.