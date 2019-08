Efter et års pølsetrækkeri: Pølsepavillon kan blive

I 15 år har Tung Nguyen langet kødsøm og Sauce tomato over disken på torvet i Horsens, men for et år siden så det ud til, at skinkekaptajnen måtte forlade skuden. Ifølge Horsens Kommune skulle Tung Nguyens pølsepavillonen rives ned og erstattes af en arkitekttegnet pølsebod som en del af den 60 millioner kroner dyre byfornyelse af Jessensgade, Søndergade og Torvet.

Efter halvandet års usikkerhed for Tung Nguyens pølsepavillon vedtog byrådet i Horsens Kommune mandag aften et forslag, der giver nyt håb for pavillonens overlevelse.

- Det ser da lidt lysere ud, for nu har jeg en chance, jeg ikke havde før, siger Tung Nguyen til TV SYD.

Læs også Unge fravælger sprog: Problematisk for både elever og uddannelser

Pølsevogn skal i udbud

Det nye forslag giver mulighed for, at Tung Nguyens pavillon kan blive stående, fordi opgaven skal i udbud. Tung Nguyen er ikke sikker på at vinde udbudsrunden, men skal i stedet byde på opgaven på lige fod med alle andre.

- Jeg er ikke vildt glad, for jeg ved ikke, om jeg er købt eller solgt endnu. Der er mange ting, der skal falde i hak, før jeg er en glad mand, siger Tung Nguyen.

Det var Michael Nedersøe, byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Horsens Kommune, der i første omgang fik sagen på byrådets bord.

- Jeg kan kun være tilfreds med den her aftale, for pavillonen stod til at den skulle fjernes fuldstændig, og i stedet skulle man have en arkitekttegnet pølsebod til 800.000 kroner. Det er jo spild af skatteborgens penge, siger Michael Nedersøe.

Læs også Totalforbud på akademi: - Man er tvunget ud på tynd is

Ifølge ham er der gode chancer for, at Tung Nguyen kan fortsætte som pølsemand.

- Min umiddelbare vurdering er, at han kan bruge sin nuværende pølsepavillon. Jeg har skimtet lokalplanen, og der er småting, han bliver nødt til at ændre, siger han.

Læs også Efter knivstikkeri på gymnasium: Fire personer varetægtsfængslet