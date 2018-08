Dronningen kommer til Horsens med kongeskibet

Kongeskibet ligger i Horsens Havn i to dage, hvor dronningen overnatter på skibet under hendes besøg i Silkeborg.

Silkeborg Kommune har netop offentliggjort det officielle program for besøget.

Læs også Karettur i byen, kunst og nedbrydning: Dronningen besøger Silkeborg

Af programmet fremgår det, at dronning Margrethe modtages i Sillkeborg klokken 10, hvorfor det må antages at kongeskibet med Dronningen anløber Horsens tidlig mandag morgen.

Præcist hvornår og hvor på Horsens Havn, Dannebrog lægger til, er endnu ikke offentliggjort.

Dronning Margrethe ses her under et besøg på Baunhøj Mølle i sommeren 2011. Foto: Henning Bagger - Scanpix

Reception på kongesibet

Af programmet for det to dage lange besøg i Silkeborg fremgår også, at den officielle reception med deltagelse af embedsmænd, politikere og honoratiores fra Silkeborg Kommune holdes mandag aften på kongeskibet i Horsens Havn.

Læs også Politisk forslag: Giv normalvægtige børn 22.000 kroner

Dronningen overnatter på kongeskibet, inden tirsdagens fortsatte rundtur i Silkeborg. Tirsdag eftermiddag sejler hun videre til Svendborg.

Kongeskibet har senest været i Horsens i maj 2011, da dronning Margrethe og prins Henrik var på officielt besøg i byen. Året efter var Dannebrog atter på visit i Horsens Kommune, da regentparret gæstede øen Endelave.