Dømt til flere år i fængsel: Opbevarede 17,4 millioner i lejlighed

1.500 kg. hash. Det er mængden af stoffer, som kvinden og manden tirsdag blev dømt for at medvirke til at smugle ind i Danmark.

Læs også Pædofili-dømt føler sig opgivet: Behandling bliver aflyst gang på gang

I løbet af tre måneder i slutningen af 2017 opbevarede de 17,4 millioner kroner i deres fælles lejlighed i Horsens. Pengene stammede fra salg af hash, der blev smuglet til Danmark. Herfra blev pengene sendt videre til Holland, hvor der blev indkøbt mere hash, som så igen blev sendt til Danmark.

De tiltalte mente egentlig ikke, de havde gjort noget strafbart – de gik i hvert fald efter en frifindelse. Mette Fladkjær, Anklager i Særlig Efterforskning Vest

Anklageren er godt tilfreds med dommen.

- De tiltalte mente egentlig ikke, de havde gjort noget strafbart – de gik i hvert fald efter en frifindelse. Men retten var enig i, at de tiltalte ved at opbevare de store pengebeløb, som de havde en formodning om stammede fra salg af hash og skulle bruges til indkøb af yderligere hash, havde medvirket til narkotikakriminalitet, siger anklager i Særlig Efterforskning Vest, Mette Fladkjær.

Flere års fængsel

Retten i Horsens har tirsdag afgjort, at den 44-årige mand skal i fængsel i tre år og seks måneder, mens den 28-årig kvinde har fået en dom på to års fængsel. De seks måneder skal afsones, mens der skal udføres samfundstjeneste for resten af dommen.

Retten lagde blandt andet vægt på den store mængde hash og det tilsvarende store beløb, det blev solgt for. Foto: Ritzau Scanpix

- Retten har på den ene side lagt vægt på det store kvantum hash og det store pengebeløb – og på den anden side på, at manden og kvinden ikke tjente noget på deres bistand, som han tilsyneladende påtog sig, fordi han følte sig presset af familiemedlemmer. På den måde er det en afbalanceret og velbegrundet strafudmåling, uddyber anklageren.

Læs også Ekspedient bundet og truet med køkkenkniv: Kan du kende røveren?

Manden og kvinden overvejer nu begge om de vil anke dommen. Manden er fortsat varetægtsfængslet efter dommen, mens kvinden blev løsladt. Med varetægtsfængslingen har hun allerede udstået den ubetingede del af sin dom.

Dommene er en del af en stor aktion den 7. marts 2018, hvor 15 personer – herunder den 28-årige kvinde og 44-årige mand - blev varetægtsfængslet. Der venter flere afgørelser og domme i sagen.