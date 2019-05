Danish Crown vil ansætte krigsveteraner: Vækker glæde hos Veterancenter

- Det er utrolig dejligt, at der nogen, der gør det.

Sådan lyder reaktionen fra Michael Lindholm, der er leder af beskæftigelsesrådgiverne på Veterancentret, efter han har hørt om Danish Crowns nye jobopslag:

”40 ansættelser sommeren over til og med uge 37, men med stor sandsynlighed for fastansættelse efterfølgende.”

Det leder fabrikschef Jesper Frandsen efter i et jobopslag på det sociale medie Linkedin. Men de 40 kontrakter skal skrives under af krigsveteraner. Det er nemlig lige præcis dem, Jesper Frandsen vil ansætte

Vil give veteranerne en mening med livet

Fabrikschef for Danish Crown i Horsens, Jesper Frandsen, sagde i gårsdagens udsendelse på TV SYD, at virksomheden er stor nok til at imødekomme skånebehov, og at han med sin egen erfaring som veteran ved, at der er nogle, der kæmper med besværligheder som PTSD eller manglende lemmer – og det er dem, slagteriet gerne vil hjælpe:

- Vi kan give dem noget at stå op til om morgenen, en mening med livet og noget fyldestgørende. Vi kan give dem nogle gode kolleger og få dem til at føle, at de kan gøre en indsats, selvom de har det svært. Det vil vi strække os langt for at imødekomme, sagde han i går aftes.

Udfordring med de PTSD-ramte

Michael Lindholm byder jobopslaget velkommen, men han ser en udfordring i at ansatte veteraner med PTSD, og derfor tror han ikke, at Danish Crown kan ansætte 40 veteran-medarbejdere. Blandt andet fordi Danish Crown er en stor virksomhed, hvor Michael Lindholm forventer larm.

Men også fordi hans erfaring siger, at veteraner med PTSD ikke transporterer sig selv langt, og at medarbejderne med PTSD, derfor skal findes i området omkring Horsens. Men slagteriet skal nok kunne finde nogle:

- Jeg tænker, det bliver nogle, der har mod på at prøve noget andet. Danish Crown er et stort firma, så det vil være veteraner, der er knap så hårdt ramt, siger Michael Lindholm.

Michael Lindholm udelukker dog ikke, at virksomheden kan have stillinger, hvor hårdere PTSD-ramte kan isoleres og arbejde i ro.

Fabrikschefens egen titel som veteran, kan også have en hjælpende effekt i jobsøgningen, mener Michael Lindholm:

- Det giver en bedre forståelse, at manden på den anden side af bordet har været gennem noget af det samme.

Jesper Frandsen – manden der vil sidde på den anden side af bordet – tror på sin virksomheds projekt:

- Vi kan sagtens skabe arbejdskraft den vej. Mit ønske er i første omgang at ansætte fem til ti veteraner, siger fabrikschefen.

