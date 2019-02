Byudvikling i gang: Det gamle posthus reddes af ægtepar

På Jernbanegade i Brædstrup er håndværkerne i fuld sving. Det er ægteparret Peter og Helle Pørtner Voldby, der har sat dem i gang.

Det gamle posthus i gaden skal fornyes – til en restaurant og fire lejligheder.

Vi er godt klar over, at der sker et kæmpe løft lige i det område her, og det synes vi er rigtig fedt at være med til at bidrage til. Peter Pørtner Voldby, ejer af det gamle posthus

Det er Peter og Helle, som sammen ejer PHC ejendomme ApS, der endelig fik fat i den gamle bygning i Brædstrups centrum. 'Endelig' fordi parret har villet købe bygningen i mange år:

- De seneste tre år har vi regnet lidt på det og snakket om, at det kunne være noget for os, fortæller Helle Pørtner Voldby til TV SYD.

00:59 Tryk play og følg med Peter Pørtner Voldby rundt i det gamle posthus, og se planerne for renovationen. Du kan også trykke videre i galleriet og se tegninger af det nye posthus. Video: Nikolaj Toftgaard Jespersen, TV SYD Luk video

Hjembyen i udvikling

Parret forhandler ejendomme både i Horsens og Brædstrup, men det er i Brædstrup, at deres hjerter ligger. De er begge opvokset i byen, og nu bor de der sammen med deres to børn.

Samtidig ser de begge en udvikling i byen – en udvikling, de gerne vil være med til at skubbe endnu mere gang i.

Peter Pørtner Voldby mener, at bygningen med en gang algebehandling og knofedt bliver flot og hvid igen. Foto: Tegnestuen Tankestreg

- Vi vidste, at der skulle ske noget i det her område, så det var en rigtig attraktiv bygning at få fat i, forklarer Helle.

Og de er ikke de eneste, der ser den udvikling. Det gør Horsens Kommune også. Kommunen lægger 18 millioner kroner til side til byudvikling i Brædstrup.

Læs også Den gamle købmand skæmmer landsby: Øjebæer er en kæmpe udfordring

- Det smitter lidt af på os, der har lyst til at investere i byen, for så er vi godt klar over, at der sker et kæmpe løft lige i det område her, og det synes vi er rigtig fedt at være med til at bidrage til, fortæller Peter Pørtner Voldby.