Alexander havde den bedste idé - og nu er den klar til udlandet

Smilene var brede og checken stor, da Alexander Gram Jensen i november 2015 vandt 20.000 kroner ved Danish Entrepreneurship Award.

Prisen vandt Alexander Gram Jensen fra Horsens sammen med to skolekammerater for deres idé SubReader – en tjeneste, der læser undertekster på film og serier op for eksempelvis ordblinde.

- Det var meget tidligt i processen, at vi deltog i konkurrencen. Vi havde den her idé om at få læst undertekster op og havde arbejdet med den i skolen, forklarer Alexander Gram Jensen her tre år efter sejren.

Idéen havde Alexander Gram Jensen fået derhjemme, for når familien sad og så engelsktalende film med undertekster, sad hans mor eller far og læste underteksterne op for Alexander Gram Jensens ordblinde lillebror.

VIDEO: Alexander lavede app til ordblind lillebror: Nu er filmoplevelserne reddet. Her kan du se mere om appen SubReader.

Konkurrence gav skubbet

Idéen var så god, så dommerne i konkurrencen – iværksættere og erhvervsfolk – gav Alexander Gram Jensen og skolekammeraterne førstepræmien til Danish Entrepreneurship Award i Da Vinci-konkurrencen.

Foto: Fonden for Entrepernørskab

- Vi havde et konkret problem og en idé til, hvordan man kunne løse det. Det her awardshow, hvor vi vandt, var en proof of concept. Der var en lang række erhvervsfolk, der sagde god for os, og det skubbede os ud over kanten, fortæller Alexander Gram Jensen.

- Hvis vi ikke havde vundet, så havde SubReader nok ikke eksisteret i det format, det gør nu.

Senere er han også blevet både danmarksmester og europamester i Entrepernørskab med SubReader.

Flere års udvikling

Sejrene betød, at Alexander Gram Jensen valgte at bruge mere tid på SubReader, og sammen med de kommende brugere af tjenesten udviklede han forskellige tekniske løsninger.

- Til sidst endte vi med en app-løsning, og sidste år nåede vi så langt i udviklingen, at vi mente, at det var godt nok til, at vi skubbede det ud til brugerne.

Og brugerne har taget idéen til sig – det samme har streamingtjenester og biografer.

I skrivende stund har 40 biografer et samarbejde med SubReader, så brugerne af appen kan få læst filmunderteksterne op i biografen. Appen fungerer også sammen med film på de populære streamingtjenester Netflix, Viaplay og HBO.

- Nu får vi mange brugere ind, og folk begynder at betale for tjenesten, siger manden bag.

Målet er udlandet

Selvom der er gået mange år siden sejrene i iværksætterkonkurrencerne, så har det stadig betydning for Alexander Gram Jensen i dag.

- Det er jo et blåstempel fra andre erhvervsfolk, når vi har vundet de her konkurrencer. Det har faktisk gjort, tænker jeg, at det har været nemmere for os at få andre investorer og partnere ind i virksomheden, fordi nogle andre allerede har sagt god for os.

I dag er Alexander Gram Jensen rykket til København sammen med SubReader, hvor han læser International Business på CBS. Udlandet trækker i ham - og hans virksomhed.

- Målet er, at vi bevæger os mod, at virksomheden er driftig. Vi skal i gang med at skalere op, og vi skal have rullet SubReader ud i udlandet.