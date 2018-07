Afbrændings-forbud strammes op efter forvirring

Afbrændingsforbuddet i Hedensted og Horsens kommuner har - som alle andre steder - været gældende i den seneste uges tid.

Det har dog voldt borgerne kvaler at forstå, at anvendelse af kul-grill kun må finde sted på hårdt underlag på privat grund - men ikke i sommerhusområder, kolonihaver, på campingpladser og lignende.

- Hensigten med forbuddet er at undgå, at der ved optænding og brug af både grillstarter og grill kan være gnister, der falder ud og blæser rundt i naturen og starter brande. Forbuddet er ikke noget nyt, men det har desværre vist sig nødvendigt at præcisere omfanget, siger beredskabsdirektør Dennis Ottosen.

Derfor er den nye formulering, at det er tilladt at bruge grill (trækul, træbriketter og lignende) på ikke-brændbart underlag ved privat bolig i forsvarlig afstand fra brændbar vegetation i til og med let vind.

Er du i tvivl, lad være

Undtagelsen gælder dog ikke privat bolig i sommerhusområder, kolonihaveområder, på campingpladser og lignende. Der må også anvendes gasgrill samt campingudstyr, som fungerer ved gas, i forsvarlig afstand fra brandbar vegetation.

Hvis du er det mindste i tvivl, om det er fornuftigt at grille, så lad være. Jarl Vagn Hansen, Danske Beredskaber

Selvom afbrændingsforbuddet gælder hele landet, varierer omfanget fra kommune til kommune alt efter de lokale forhold - eksempelvis i områder med store skove eller hedestrækninger.

- Det bedste landsdækkende råd i denne tørke og brandfarlige situation er, at hvis du er det mindste i tvivl, om det er fornuftigt at grille, så lad være, siger formanden for Danske Beredskaber, Jarl Vagn Hansen, der også er chef for Trekantområdets Brandvæsen, til TV SYD.