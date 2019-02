26 udviklingshæmmede driver landbrug

Morten fodrer grisene, Per og Jørgen kløver træ, mens Gitte passer hestene.

På en gård er der meget, der skal laves, og på gården Hanstedholm i Horsens er det 26 mænd og kvinder med et fysisk eller psykisk handicap, der sørger for, at arbejdet bliver gjort.

Det at have så normalt et liv som muligt, er nok det, vi alle ønsker.

Tove Sørensen, leder, Hanstedholm

- Det skal jo gøres. Dyrene skal fodres, og træet skal kløves. De (de ansatte, red.) er vigtige, for at gården kan løbe rundt. Vi gør jo ikke det her, bare fordi, vi synes, det er sjovt, vi gør det, fordi det har en værdi, siger gårdens leder Tove Sørensen til TV SYD, da vores reporter var på besøg på Hanstedholm.

Gården er et af Horsens Kommunes beskæftigelsestilbud for fysisk og psykisk handicappede. På gården driver de udviklingshæmmede et økologisk landbrug med både dyr- og grøntsagsproduktion. Det, de producerer, sælges derefter i Hanstedholms egen gårdbutik.

Gitte (th.) kan bedst lide at passe hestene, så det får hun ofte lov til. Her står hun med lederen af Hanstedholm. Foto: Camilla Rytz

Jørgen Christensen er en af de 26 medarbejdere på gården, og det kan siges helt enkelt, hvad han synes om sit job på Hanstedholm:

- Det er hyggeligt at være her.

Målet med at beskæftige de 26 udviklingshæmmede er, at de på sigt skal have et arbejde på en almindelig virksomhed. Derfor har Hanstedholm nu fået sin egen side på Facebook, så privatpersoner og virksomheder kan følge med i gården og dens ansatte.

- Det at have så normalt et liv som muligt, er nok det, vi alle ønsker. Et liv hvor der sker nogle ting, og man udvikler sig, men også hvor man bare kan få lov at være, siger Tove Sørensen.

Hvis du vil følge med i, hvad der sker ude på Hanstedholm, kan du klikke her.