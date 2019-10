Zoolog slår alarm: Vaskebjørnen skal bekæmpes nu ellers går det galt

Siden 2012 er der hvert år blevet skudt omkring 30 vaskebjørne i Danmark, men ingen ved, hvor mange der er i den danske natur. Men sikkert er det, at den er uønsket.

- Vi ønsker ikke at have vaskebjørnen i den danske natur, fordi den er en trussel mod de eksisterende dyr, og fordi den er en trussel mod folkesundheden i Danmark, da den kan sprede meget farlige parasitter, siger Morten Vissing, der er zoolog i Aqua Akvarium og Dyrepark i Silkeborg. Parken har selv to vaskebjørne.

Vaskebjørnen ser sød ud, og indtil 2014 var det også lovligt at have den som kæledyr. Vaskebjørnen har ingen fjender og bliver betragtet som en invasiv art i Danmark. Den er farlig for både mennesker og dyr.

- Vi har nultolerance. Hver gang vi får en rapport om, at der er en vaskebjørn et sted, og det bliver bekræftet med et billede, så sender vi nogle ud og skire, at vi kan få den skudt, siger Mariann Chriél, der er specialkonsulent hos Miljøstyrelsen.

Vaskebjørnens særlige kendetegn er den tværstribede hale. Foto: Henrik Drivsholm, TV MIDTVEST

Vaskebjørnen skal bekæmpes nu

Vaskebjørnen kommer oprindelig fra Nordamerika, og hører ikke naturligt til i vores natur. Nogle af de danske vaskebjørne er formentlig undslupne kæledyr, mens andre er vilde dyr indvandret fra Tyskland.

I modsætning til ulven er vaskebjørnen ikke fredet. Den må ligesom mårhunden jagtes hele året.

- Med mårhunden har vi gjort de erfaringer, at vi ikke må komme bagefter. Når vi observere et dyr, skal vi på den med det samme. Vi skal bruge al den kraft, vi overhovedet kan, siger Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund.

En vaskebjørn, der en nat er fanget af et vildtkamera.

Kan smitte mennesker

Hos vores naboer mod syd er der masser af vaskebjørne. Alene sidste år blev der skudt 170.000 vaskebjørne i Tyskland.

- I Tyskland og Nordamerika kommer vaskebjørnene meget tæt på vores boliger. De går i skraldespande, køkkenhaver, og de kan finde på at gå ind i huset. Står der hundepiller, tager de gerne dem. Men fordi de kan bære på parasitter, så er der en større risiko for, at de smitter os mennesker, siger zoologen fra Silkeborg.

Vaskebjørnen udviser også en stor fingerfærdighed og er i stand til at bryde ind i hønsehuse og åbne skraldespande.

En vaskebjørn, der er blevet fanget i et bur.

Politikerne skal hjælpe i kampen

En forvaltningsplan skal nu sikre de nødvendige ressourcer til at bekæmpe vaskebjørnen. Blandt andet skal der flere kameraer og fælder til.

- Den her forvaltningsplan er med til at skabe det nødvendige politiske fokus, og jeg forventer, at politikkerne følger op med de nødvendige ressourcer, så vi kan gøre det nødvendige fra starten af, og så vi virkelig kan gå til makronerne, når vi ser den, siger formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.

Forvaltningsplanen er i høring frem til 22. oktober.

