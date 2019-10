Zombier løs midt i byen

Som traditionen foreskriver er der dagen inden efterårsferien motionsdag for alle landets folkeskoleelever.

Men det er ikke alle steder, at de trækker i sportstøj og løbesko. Ved Funder i Silkeborg foregik dagen noget alternativt, da alle elever og lærere havde klædt sig ud som zombier.

Læs også 8. klasseelever står for motionsdag: - Det er fedt at være en del af et fællesskab

- Det ligger godt i skolens ånd, at vi gerne vil lave tingene på en anden måde og få andre med, som måske ikke er så traditionelt motionsagtige, forklarer Gorm Olesen, som er lærer på Funder-Kragelund Skole.

Stadig motion

Selvom det er anderledes end en normal motionsdag, så er der stadig motion på programmet.

- Vi skal have styr på dansen, og vi skulle cykle herned. Så vi fik da alligevel lidt motion, det var bare ikke løbe, som vi plejer, forklarer Mads Holmslykke Hansen, fra 5.a på Funder-Kragelund Skole.

Læs også 19-årige Marcus var afhængig af spil: Nu glæder han sig over, at minister vil se på straf og kontrol

- Motionsdag plejer at være lidt kedelig, fordi man bare skal løbe, uddyber Mille Frost Frøkjær fra 4.a på Funder-Kragelund Skole.

Motionsdag plejer at være lidt kedelig, fordi man bare skal løbe. Mille Frost Frøkjær, 4. klasse, Funder-Kragelund Skole.

I år har de 250 elever på skolen øvet en dans, som pigerne fra 9. klasse har koreograferet. Den dans opførte de så på torvet i Silkeborg foran forældre og handlende.

- Det er altså også lidt hårdt at danse, forklarer Mille Frost Frøkjær.

Mads Holmslykke Hansen fra 5.a opsummerer dagen: "Den har været sjov og kort, så en af de bedre dage." Foto: Line Flatau, TV MIDTVEST

Giver mere fællesskab end fitness

Der er altså både blevet danset og cyklet. Men i sidste ende, så har der nok ikke været ligeså meget sved på panden som normalt.

Læs også 94-årig nægter at opgive sin butik på trods af sygdom og overfald

- Den her motionsdag har i hvert fald været meget sjovere, men det har nok ikke været lige så hårdt som normalt, siger Mille Frost Frøkjær.

Den her motionsdag har i hvert fald været meget sjovere, men det har nok ikke været lige så hårdt som normalt. Mille Frost Frøkjær, 4. klasse, Funder-Kragelund Skole.

Og så gav det også en god følelse at opføre et show for andre.

- Det var sjovt, og der var flere som kiggede på vi dansede. Så følte man, at man havde lavet et godt stykke arbejde, fortæller Mads Holmslykke Hansen.

00:36 VIDEO: På Th. Langs Skole i Silkeborg griber de den traditionsrige dag an på en lidt anderledes måde. Her står skolens 8. klasseelever nemlig for motionsdagen, som løber af stablen i Indelukket i Silkeborg. Luk video

Næste år satser skolen på et nyt tema, for en dag som denne gør en stor forskel.

- Det har givet enormt stort fællesskab, konkluderer Gorm Olesen, som er lærer på Funder-Kragelund Skole.