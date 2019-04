Vinderen er fundet: Søfronten og havnen i Silkeborg skal fornyes

De attraktive områder omkring søfronten og havnen i Silkeborg skal fornys. Det projekt kommer Team EFFEKT til at stå for, efter de tirsdag aften blev udråbt af vindere af den arkitektkonkurrence, som Silkeborg Kommune i samarbejde med Real Dania startede i september 2018.

- Det er jo et projekt, der udnytter den fuldstændigt fantastiske beliggenhed, som Silkeborg har. Det, vi har prøvet at gøre, er at tage hele søfronten, som i dag mærkværdigt nok bliver brugt til biler parkering og veje, og flytte dem lidt ind i byen. Det frigører et stort areal til en fantastisk park, siger Sinus Lynge fra Team Effekt.

Sådan er det meningen, at søfronten skal se ud. Foto: Silkeborg Kommune

Foruden Team EFFEKT var to andre teams med i opløbet. Disse var Team BIG og Team SLA, men det bliver altså Team EFFEKT, der skal forny de attraktive områder.

Der er store planer

Der skal ske en masse nyt med renoveringen af områderne ved søfronten og havnen i Silkeborg.

Et nyt Museum Jorn, Søvej skal rykkes, parkeringspladser skal gøre plads til fordel for grønne områder, der skal anlægges park og udendørs sportsområder.

- Vinderplanen opfylder på overvisende vis vores ønske om at aktivere de uudnyttede og helt centrale arealer, som i dag primært bruges til biler og parkering, og planen binder byen, havnen og søerne sammen på en elegant måde. Vi er særligt begejstrede for den måde, Team EFFEKT har tænkt i forbindelser mellem de enkelte områder, og som på elegant vis placerer et grønt samlingspunkt med outdoor og sportsaktiviteter ved Viborgbroen, siger Steen Vindum (V), borgmester i Silkeborg Kommune, i en pressemeddelelse.

I vinderforslaget fra Team EFFEKT er elementer som outdoor midt for byen, et nyt Museum Jorn, en ny Sports Hub ved søen og et dokanlæg til hjejleflåden, der samtidig skal fungere som kulturhus.

