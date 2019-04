Vind fik brand til at brede sig: Måtte tilkalde ekstra styrker

Ild og tirsdagens stærke blæst er en dårlig kombination. De to ting kunne have ført til store skader i Silkeborg til eftermiddag, men Midtjysk Brand & Redning nåede at komme ilden og vinden i forkøbet.

Klokken 15.59 blev de kaldt ud til en brand på Lyøvej i Silkeborg, der var startet i et skur ved siden af et hus. Men da brandfolkene kom frem, havde ilden spredt sig.

Vinden var rigtig, rigtig træls. Lasse Magnussen, indsatsleder ved Midtjysk Brand & Redning

- Det breder sig til et hus og op ad en skråning mod andre huse. Vi har styr på branden nu, og branden i huset er slukket. Det har ikke nået at brede sig, siger indsatsleder ved Midtjysk Brand & Redning Lasse Magnussen.

Vinden spredte branden

Årsagen til, at ilden kunne sprede sig hurtigt, er vinden. Den har mange steder i dag givet problemer, og det var også gældende ved branden i Silkeborg.

Den var skyld i, at indsatslederen måtte tilkalde flere brandfolk, da han så brandens tilstand.

- Vi er 14 mand herude, fordi det bredte sig i vindretningen mod andre huse. Jeg får tilkaldt andre styrker, der dækker husene i vindretningen af, så vi ikke står med brand i flere huse.

Skuret var brændt helt ned. Foto: Peter Erfurt

- Vinden var rigtig, rigtig træls. Men heldigvis har vi mange, dygtige brandfolk, siger Lasse Magnussen.

Den stærke vind har flere steder også væltet træer, og i Skjern har den været skyld i, at et klubhus har mistet sit tag.