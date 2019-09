Vin til millioner: Jan opfandt et marked, der i dag er eksploderet

Det opstod ved en tilfældighed.

Den megen vin i butikken skulle stilles pænt frem, sådan at kunderne ville blive inspireret til at købe.

Som en sideforretning begyndte Jan Sørensen at sælge vinreoler til kunderne. Det udviklede sig til at blive virksomhedens primære forretningsområde.

Det var fra starten sjovere, at sælge reoler og andre ting, jeg selv havde udviklet. Det giver en større tilfredshed end at sælge en flaske vin, jeg selv har købt i Frankrig. Jan Sørensen, direktør, VintageKeeping

- Det er det fedeste, jeg har fantasi til at forestille mig. Det der med at skabe noget, det har jeg altid haft i mig. Da jeg gik i første klasse havde jeg høns, jeg solgte alle æg til mine lærere i skolen, lyder det med et smil på læben fra Jan Sørensen, direktør i VintageKeeping.

- Det var fra starten sjovere, at sælge reoler og andre ting, jeg selv havde udviklet. Det giver en større tilfredshed end at sælge en flaske vin, jeg selv har købt i Frankrig, forklarer Jan Sørensen.

Vinkældre kan også etableres i stuer og andre dele af et hus.

I dag både designer og udvikler hans virksomhed i Ans vinkældre til kunder i hele Europa. Variationen er stor, de billigste koster 110.000 kroner mens den dyreste er solgt til 4,5 millioner kroner.

Fra luksus til hverdag

Satsningen med at droppe vinen og fokusere på rammerne for de dyre dråber har været helt rigtig.

- Vi har aldrig haft mere travlt, end vi har lige nu. Vi monterer i gennemsnit en vinkælder om ugen. Vi troede, at vi blev ramt af finanskrisen. Det er gået lige modsat. Vin er, i modsætning til tidligere, blevet en hverdagsting, fortæller Kim Frederiksen, Key account Manager, VintageKeeping, Ans.

En række henvendelser fra firmaer har gjort, at der er udsigt til endnu flere kunder i fremtiden.

Man kunne tro det handlede om de våde varer, når man kigger på virksomheden udefra. Foto: Kasper Kristensen

- Flere typehusfirmaer vil i dag gerne have vores produkter med i deres tilbud til kunderne. Sådan at det fra starten er tænkt ind, hvordan vinkælderen skal være i det nye hus, fortæller Jan Sørensen.

Ordet vinkælder er ikke længere helt retvisende. Virksomheden i Ans bygger i dag i både kælder, stue og flere etager, når det kommer til at opbevare vin.

Klimavenlig på den lokale kro

I en tid, hvor klima er på dagsordenen i hele verden, har man på virksomheden i Ans også tænkt ind i fremtiden. For vinkældre køler og forbruger dermed også meget energi.

- Vi tog udgangspunkt i jordvarme, der måtte man også kunne jordkøle. Vi har gravet 50 meter ned i jorden, hvor vi der køler vandet, der cirkulerer rundt i et lukket kredsløb. Det gør, at vi reducerer energiforbruget voldsomt, forklarer Jan Sørensen.

Indtil videre er der produceret 30 af den slags vinkældre i hele Skandinavien. Virksomheden i Ans tror at udviklingen indenfor de klimavenlige vinkældre de kommende år vil udvikle sig i positiv retning.