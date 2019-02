Ville veksle en tyver til parkering – endte med at miste 5.500 kroner

En 89-årig mand blev mandag eftermiddag udsat for tricktyveri i gågaden i Silkeborg. Det kostede ham 5.500 kroner, da han ville hjælpe en mand med at veksle en tyver til parkering.

- Det er ikke, fordi det sker på daglig basis, men vi ser det desværre af og til. Typisk er det ældre borgere, der i et forsøg på at være behjælpelig, bliver udsat for tricktyveri, fortæller Michael Svendsen, der er politiassistent hos lokalpolitiet i Silkeborg.

Den 89-årige mand blev ved 14-tiden stoppet af en mand, som bad om hjælp til at veksle småpenge til parkering. Da den 89-årige senere skulle betale for sine varer i en forretning, opdagede han, at han manglede 5.500 kroner.

Tricket blev udført ved højlys dag i Vestergade i Silkeborg. Umiddelbart efter anmeldte den 89-årige tyveriet til politiet.

Signalement af gerningsmanden: Omkring 50 år gammel

170 centimeter høj

Kraftig af bygning

Brun i huden

Kraftigt, sort hår Politiet hører gerne fra vidner på telefon 1-1-4

- Vi opfordrer folk til at være opmærksomme. Når man bliver stoppet på gaden på den måde her, skal man holde øje med vedkommendes hænder. Derudover skal man aldrig vise vedkommende sin pung, fortæller Michael Svendsen.

Politiet er i gang med at undersøge, om eventuelle overvågningsbilleder kan være behjælpelige til at få fat i gerningsmanden.

Identisk tilfælde i Odder

Også i Odder var en ældre mand udsat for et lignende tricktyveri. Torsdag kl. 12.30 blev den 75-årige mand kontaktet af en udenlandsk mand på parkeringspladsen ved Kvickly i Odder.

Den udenlandske mand ville have vekslet en tyver, men da den 75-årige mand tog sin pung frem, havde han kun otte kroner i mønter.

Det var den udenlandske mand ikke tilfreds med, så han tog den ældre mands pung og fik held til at stjæle de sedler, der også lå i pungen.

Signalement af gerningsmanden: Ca. 50 år

Ca. 165 centimeter høj

Østeuropæisk af udseende

Mellemblond, halvlangt hår

Talte gebrokkent udenlandsk

Østjyllands Politi opfordrer folk til at være opmærksomme, hvis man bliver kontaktet på denne måde. I sådan en situation er det vigtigt ikke at have pung eller taske fremme, så tyvene bliver fristet.

- Det er noget, vi har oplevet før. Typisk bliver folk passet op på parkeringspladsen, når de har været inde at handle. Nogle gange har de held med at forvirre offeret, så de kan stjæle fra dem, og andre gange tager de direkte kontakt til offeret, som i det her tilfælde, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Janni Lundager, til TV2 ØSTJYLLAND.