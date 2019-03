Aarhus og Viborg går sammen i nyt turismesamarbejde

Regeringen har aftalt med kommunerne, at antallet af turistdestinationer skal skæres ned fra 80 til omkring 20, og derfor er kommunerne nødt til at gå sammen.

I Viborg betyder de nye tider, at kommunen går sammen med Aarhus og andre østjyske kommuner. Og det får en blandet modtagelse.

- Der er rigtig langt til Aarhus, og med den nye udmelding, kan vi godt gå hen og blive lidt bekymret for, hvordan det skal gå herude hos os i Hjarbæk, siger Lone Gad Rasmussen, der er lejrchef på Hjarbæk Fjord Camping.

Det nye samarbejde betyder, at Visit Viborg bliver til Visit Aarhus, og turistkontoret i Viborg lukker.

Det nye samarbejde betyder, at Visit Viborg bliver til Visit Aarhus, og turistkontoret i Viborg lukker. Det får især mange af de små spillere i branchen til at frygte, at de drukner.

- Det er også det, der er vores bekymring her. De store bliver større i Viborg og omegnskommuner, de små bliver mindre og værst af alt, at de mindre må lukke på grund af det her – det håber vi selvfølgelig ikke, der sker, siger formand for Turistforeningen Viborg & Omegn, Søren Vejle-Cassøe.

Politiker: I er ikke glemt

På Rådhuset i Viborg er viceborgmesteren lydhør overfor de lokale mavepiner.

- Den bekymring skal vi selvfølgelig være opmærksomme på, og det er også derfor, vi siger, at når vi går ind i drøftelserne omkring samarbejdet, så bliver det også i tæt dialog med turisterhvervet her i Viborg Kommune, så de er ikke glemt, siger Per Møller Jensen (S).

Også andre kommuner i landsdelen er ved at finde nye medspillere. Ringkøbing-Skjern Kommune har allerede indgået en aftale med Varde. Og Thisted vil samarbejde med Jammerbugt og Hjørring Kommuner. Desuden har Struer, Morsø og Skive planer om at gå sammen om en Destination Limfjorden.



Hensigten med de nye turistdestinationer er at give arbejdet med udvikling og markedsføring et løft, og på Hjarbæk Camping håber Lone Gad Rasmussen da også på det bedste af det nye samarbejde.

- Der kan jo gøre meget mere, når man går sammen med en stor spiller i forhold til at bruge flere millioner på at tiltrække tyskere og hollændere til Danmark, slutter lejrchefen.