Vestager besøger Silkeborg: Hun er en superstjerne i international politik

Flere hundrede mennesker var fredag mødt op til valgcafé i Silkeborg.

Med kun to dage til Europa-Parlamentsvalget, kunne de stille spørgsmål til de vestjyske kandidater. Også EU-kommissær Margrethe Vestager gæstede caféen, og det til stor begejstring for Erik Poulsen fra Stadil, som stiller op til EP-valget for Venstre.

- Jeg synes, Margrethe er en superstjerne i international politik, siger han.

Og begejstringen er han altså ikke alene om.

- Mit smil når jo begge ører. Det kunne ikke være bedre. Det er et stort scoop og et stort boost til EP-kampagnen, siger Poul Elmegaard, som er EP-kandidat for Radikale Venstre i Silkeborg.

EP-valget druknet i Folketingsvalget

De vestjyske kandidater er begejstrede for den store opmærksomhed få dage før valget. Dina Raabjerg fra Ikast, som er EU-kandidat for Det Konservative Folkeparti oplever nemlig, at EU-valget er druknet I Folketingsvalget.

- Jeg synes, det har været svært ar trænge igennem i medierne, fordi der overvejende har været en dækning af folketingsvalget og ikke af EP-valget, siger hun.

Valgdatoen har været fastlagt længe, og derfor har flere af kandidaterne også været i valgkamp i mere eller mindre et år.

Så den store opmærksomhed, som Margrethe Vestager trækker med sig i slutspurten, vækker også begejstring hos Thue Grum-Schwensen, som er EP-kandidat for Socialistisk Folkeparti.

- Det mest vigtige af de to valg, der kommer, det er faktisk valget til Europa-Parlamentet. Hun er med til at vække opmærksomhed omkring, at det valg også finder sted, siger han.

Venstre-politikeren Erik Poulsen kalder Margrethe Vestager for "en superstjerne i international politik". Foto: TV MIDTVEST

Vestager jagter ny stor post

Margrethe Vestager er tidligere partileder for Radikale Venstre og er nu konkurrencekommissær i EU.

Mens kandidaterne kæmper om en af de 13 danske pladser i Europa-Parlamentet, kæmper Margrethe Vestager om at blive Europa Kommissionens næste formand.

Jeg synes, det har været svært ar trænge igennem i medierne. Dina Raabjerg (K), EU-kandidat

- Jeg har ikke sat min pensionsopsparing på det. Men man må række hånden op og sige,’det kan også være mig’. Det værste, der kan ske, er, at man får nej, siger hun smilende.

Torsdag var det sidste chance for at brevstemme til EP-valget. Det er i morgen, søndag den 26. maj, at valget afholdes.

Margrethe Vestager besøgte fredag en valgcafé i Silkeborg. Arrangementet tiltrak flere hundrede mennesker, og vækkede begejstring hos de lokale EU-kandidater: