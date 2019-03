Vejarbejde sender cyklister ud på en stejl omvej

Silkeborg Kommune markedsfører sig som Danmarks Outdoor Hovedstad.

Men man skal nærmest være en erfaren mountainbike-rytter for at forcere den forhindring, som cyklisterne møder på Århusvej uden for byen.

Et vejarbejde spærrer i øjeblikket cykelstien på Århusvej, og entreprenøren har derfor etableret en omkørsel.

Problemet er bare, at den sender cyklisterne ud på en mudret skovvej, hvor de skal forcere en stejl skrænt.

- Det er ikke det, vi har aftalt med entreprenøren. Så hvis det er rigtigt, det du fortæller mig, vil jeg tage en snak med forvaltningen om det, siger formanden for kommunens plan- og vejudvalg, Hans Okholm (SF).

Lise Storgaard cykler nu på vejen i stedet for at bruge den besværlige omkørsel. Foto: Poul Gerner, TV MIDTVEST

Tvunget til at køre på vejen

Lise Storgaard er en af de mange cyklister, der er kommet i klemme på grund af vejarbejdet.

Hun cykler hver dag mellem Resenbro og Silkeborg, men da hun kører på en ladcykel, kan hun ikke kommer over den stejle skrænt. Hun føler sig derfor tvunget til at køre på vejen blandt bilerne.

Jeg har ikke nogen alternativer. Det er ubehageligt og utrygt. Lise Storgaard, cyklist, Resenbro

- Jeg har ikke nogen alternativer. Det er ubehageligt og utrygt. Nogle gange har jeg min datter med, og det føles ikke særlig rart, siger hun.

Formanden for Dansk Cyklistforbund i Silkeborg, Richardt Hegelund, fortæller, at cyklisterne støder på mange forhindringer rundt om i kommunen. Og mange steder er de tvunget til at køre på vejen, fordi der ikke er noget alternativ.

Hans Okholm mener dog, at kommunen egentlig havde garderet sig på Århusvej.

- Vi havde aftalt med entreprenøren, at man skulle være opmærksom på, at der er plads til cyklisterne, siger han og lover nu at undersøge sagen.

På cyklistforbundets hjemmeside kan man indberette strækninger, hvor det er utrygt at cykle.