Vanvidsbilist dømt for hensynsløst at køre kvinde ihjel

22-årige Ahmed Ali Ahmed (tidligere Ahmed Ferchichi) er blevet idømt tre års fængsel for en lang række færdsels- og narkotikaforseelser. Centralt i sagen er trafikdrabet på en 68-årig kvinde i Silkeborg.

Ved byretten i Viborg er den 22-årige skibonit desuden idømt en bøde på 12.750 kroner og har fået frakendt kørekortet i seks år og seks måneder. Ahmed Ali Ahmed har taget 14 dages betænkningstid, til at overveje om dommen skal ankes.

Den 19. januar 2018 påkørte Ahmed Ali Ahmed en 68-årig kvinde i Silkeborg. Dommeren og domsmændene i Viborg lagde onsdag til grund for dommen, at han havde kørt mindst 115 kilometer i timer, da han ramte kvinden, imens hun var ved at krydse Viborgvej.

Sagen kort

Narko, vold, hasarderet kørsel og trafikdrab. Det er alt sammen voldsomme forseelser, som den 22-årige mand skal i fængsel for.

Den juridiske kerne i sagens alvorligste anklagepunkt, det uagtsommme manddrab på den 68-årige kvinde, har undervejs været, hvorvidt den 22-årige udviste hensynsløs adfærd, eller om sagen blot drejede sig om et uagtsomt manddrab.

Anklager hos Midt- og Vestjyllands Politi, Camilla Berg, har undervejs fastholdt, at det var en skærpende omstændighed i sagen, at den dømte "...på en særlig hensynsløs måde og under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til trafiksikkerheden", påkørte og dræbte den 68-årige kvinde, som der står i anklageskriftet.

I dommen lyder det, at den 22-årige har kørt bil på en grov og særlig hensynsløs måde.

Imens sagen er blevet behandlet i retssystemet, har den 22-årige ændret navn fra Ahmed Ferchichi til Ahmed Ali Ahmed.

Anklageren havde forlanget en ubetinget fængselsstraf på mellem tre år og tre måneder og tre år og seks måneder.

Efter at have ramt den 68-årige kvinde flygtede den 22-årige mand i sin bil, en grøn Peugeot 308. Flugtbilen blev senere fundet på H.C. Andersensvej i Silkeborg. Foto: Peter Erfurt - 24-7news

Fik lagt gammel dom oveni

Ahmed Ali Ahmed er tidligere dømt i en sag om grov vold og afpresning. Her blev han idømt to år og ni måneders fængsel, men blev prøveløsladt før tid.

Da han ramte og dræbte den 68-årige kvinde var han stadigvæk i prøveløsladelsesperioden.

Fra den dom manglede Ahmed Ali Ahmed at afsone 334 dage, som blev lagt til dommen onsdag.