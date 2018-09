Vandremusling truer - men kanokunder jubler over dens kunnen

Vandremusling er en invasiv art. Ligesom mårhunden. De hører ikke hjemme i Danmark og truer andre dyre- eller plantearters overlevelse. Derfor er den slags ikke velkommen i Danmark. Men kunderne hos Silkeborg Kanocenter er nu meget glad for det, Vandremuslingen gør.

For den lever ifølge Miljøstyrelsen af alger og planteplankton, som den filtrerer fra vandet. Derfor bliver vandet renset og klart. Til store glæde for folk i kanoer.

Læs også Uroplaget indkøbscenter står foran stor forandring

- Der er flere, der kommenterer, at det er klart. Det falder folk i øjnene. Det ligner drikkevand, man sejler rundt i, forklarer Karsten Kristiansen, der er indehaver af Silkeborg Kanocenter, som udlejer kanoer, til TV MIDTVEST.

Det er vandet i og omkring Silkeborg, folk særligt er begejstret for.

- Det er da positivt, at vandet er så klart og rent, som det er, uddyber Karsten Kristiansen.

Men ikke alle er lige begejstret for det rene vands ophav.

02:06 Når vandstanden stiger i Gudenåen giver det problemer for husejerne. Se indslaget fra 14. august 2017 her. Luk video

Både godt og skidt

Hos Naturstyrelsen Søhøjlandet sidder naturvejleder Jan Kjærgaard. Om Vandremuslingen er en berigelse eller ej, afhænger af øjnene, der ser.

- Den er utrolig konkurrencedygtig – artsdiversiteten er markant faldet, efter at Vandremuslingen er kommet til. Omvendt har vandkvaliteten fået et løft. Er det godt eller skidt? Til det er svaret ja, siger han med tanke på, at det kan være et både-og snarere end et enten-eller.

Læs også Supercykelsti indviet: - Skal binde byen sammen på kryds og tværs

Det er blandt andet dyriske svampe, malermuslinger, vandlopper og dafnier, Vandremuslingens ankomst er gået ud over.

- Det har sådan en kaskadevirkning gennem fødekæderne, uddyber naturvejlederen.

Også søer i Viborg har været plaget af Vandremuslingen.