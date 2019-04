Vaks hund fandt otte marsvin efterladt i skov

Weekendens gåtur blev ikke helt som planlagt for en opmærksom borger, da han gik tur i Hjøllund Plantage sydvest for Silkeborg.

Her snusede hans hund sig nemlig frem til otte marsvin, som var blevet efterladt af deres ejer i en papkasse i skoven.

- Det var kun fordi, han havde hunden med, at de opdagede dem, lyder det fra Bente Eriksson, der er kredsformand hos Dyrenes Beskyttelse.

Det er altid en dårlig løsning at sætte dem ud. Bente Eriksson, kredsformand, Dyrenes Beskyttelse

Marsvinene havde gnavet sig ud af papkassen, hvor de befandt sig under et stort grantræ. Lavthængende grene gjorde det umuligt at få marsvinene fri. Derfor måtte de overnatte i skoven.

Marsvinene befinder sig nu på Brande Internat Foto: Dyrenes Beskyttelse

- Hvis der var regn, blæst og to plusgrader, så kunne de godt have fået en slem forkølelse, men når det er tørt og frost, kan de godt klare sig natten over. I den her situation er frostvejr bedre for dem, siger Bente Eriksson.

'Find en anden løsning'

Dagen efter lykkedes det at få de otte marsvin fri af skovbunden. Herefter de blev bragt til Brande Internat, hvor de nu befinder sig. Kredsformanden opfordrer folk, som ikke har overskud til at beholde sine dyr, til at finde andre løsninger end at sætte dem ud i naturen.

- Det er altid en dårlig løsning at sætte dem ud. Vi vil opfordre folk til selv at finde en løsning, men hvis de ikke har ressourcerne til at have dyrene, så må vi (Dyrenes Beskyttelse, red.) jo finde en løsning.

Dyrenes Beskyttelses vagtcentral kan kontaktes på telefon 1812.