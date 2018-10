To uger efter påkørsel: - Min retsfølelse er krænket

Klokken er 14:05, da Lene Kjærgaard med sin cykel krydser Christian d. 8’s vej i Silkeborg. På cykelstien bliver hun ramt af en knallert med to personer, som kører i den forkerte side af vejen.

De to mænd, som er på knallerten, stikker af fra stedet og er stadig ikke blevet fanget.

- Det er da fejt. Det gør man da ikke. Hvis nogen kommer til skade, bliver man og hjælper – specielt, hvis man er den, som er årsag til det. Så stikker man da ikke af, siger en forarget Lene Kjærgaard her to uger efter ulykken.

- Min retsfølelse bliver krænket af, at de bare smutter.

Selvom det er Lene Kjærgaard, som krydser vejen, mener hun ikke, hun kan gøre noget anderledes i situationen.

- Jeg er så synlig, som man kan være. Jeg har en skriggul cykelhjelm og vest, og de har ikke kigget sig for, hvor de har kørt, siger hun

Midt- og Vestjyllands Politi efterlyser nu de to knallertkører med et billede, og Lene Kjærgaard håber derfor, at de to mænd snart bliver fundet.

Fuld udrykning mod Skejby

Lene Kjærgaard falder om på jorden, efter knallerten rammer hende. De to mænd stopper kort op, men kører herefter fra stedet, mens et vidne forsøger at fange dem. Vidnet opgiver dog, da knallerten er for hurtig.

- Jeg kan ikke selv huske det. Vidner mener, de har kørt op mod 70 kilometer i timen, siger Lene Kjærgaard.

Få minutter efter ulykken kommer ambulancen, som behandler Lene Kjærgaard i en halv time, inden de kører mod Skejby sygehus for fuld udrykning.

Lene Kjærgaard har brækket kindbenet, og får opereret fire titanium plader ind. Derudover får hun en kraftig hjernerystelse. Hun er endnu ikke vendt tilbage på arbejde.

- Jeg er stadig sygemeldt, og der går mindst en uge endnu. Jeg er stadig rigtig træt og skal ind og hvile mig mindst to, tre gange om dagen, hvor jeg har fuldstændig ro i mindst en halv time. Jeg bliver så træt og får ondt i hovedet, siger hun.

Derudover bliver Lene Kjærgaard nu undersøgt for, om hun har et piskesmæld.