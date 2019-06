Udlover dusør efter tyveri af påhængsmotorer for 600.000 kroner

Siim Båd & Motor på Knudlundvej syd for Silkeborg har haft ubudne gæster på besøg. De stak af med påhængsmotorer for 600.000 kroner, og det får nu forretningens indehaver til at udlove en dusør på 25.000 kroner.

- Hjælp os så vi kan få fat på røvhullerne, skriver Siim Båd & Motor i et Facebook-opslag.

Lokalpolitiet i Silkeborg oplyser, at tyveriet fandt sted fra tirsdag klokken 18 til onsdag morgen klokken 06.30. Tyvene kom ind ved at bryde en rude i porten op og forsvandt herefter med fire påhængsmotorer af mærket Mercury.

Efterladt trailer i skov

Senere onsdag fik politiet så et tip om, at der var efterladt en bådtrailer i nærheden af Mandalsvej ved Salten Skov, og ejeren af Siim Båd & Motor kunne bagefter konstatere, at det var hans trailer, som tyvene havde brugt til at køre tyvekosterne væk på.

Læs også Politistation ramt af strømnedbrud efter lynnedslag

- Hvis nogen har set noget mistænkeligt omkring Knudlundvej eller Mandalsvej vil vi meget gerne have et tip om det, siger Michael Svendsen fra lokalpolitiet i Silkeborg.

Midt- og Vestjyllands Politi kan kontaktes på tlf. 114.