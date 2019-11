Trods 24 brande: Beboere i hårdt plaget område siger nej til overvågning

Med 24 påsatte brande i området på under to måneder satte beboerne på Resedavej sig onsdag sammen for at debattere fremtiden for området. Dagens helt store emne handlede om overvågning.

Overvågning - der vil komme til at koste hver beboer en huslejeforøgelse på 175 kroner om måneden.

Og efter tre ugers pause i de påsatte brande blev det til et nej tak til overvågning i det brandhærgede område.

- Folk er ikke bange for at bo her. Folk er trygge i området. Det kan man se ud af den afstemning, vi har lavet i aften, siger Joan Nielsen, der er formand for beboerforeningen afdeling 18.

Dog er hun ikke sikker på, at resultatet ville have set lige sådan ud, hvis afstemningen var blevet lavet for tre uger siden.

De to veninder Kirsten Sørensen og Susanne Larsen. Foto: Lone Bergholdt Hald, TV MIDTVEST

Uenighed om resultatet

- Jeg tror, at mange synes, det ville være for dyrt. Det ville stige med mere end 150 kroner om måneden, siger Susanne Larsen, der er beboer på Resedavej.

Hun er en af dem, der gerne ville have haft overvågning i området.

- Jeg synes, det er lidt træls. Jeg kunne godt have ondt os, at vi skulle have haft noget overvågning. Ikke kun i forhold til brand, men også i forhold til andre ting, siger hun.

- Jeg tror, at dem der har lavet noget, har været opmærksomme på, at der skulle ske noget i dag, og derfor har de holdt sig tilbage, fortsætter hun.

Oversigt over brandene på Lupinvej og Resedavej fra den 28. september og frem til den 6. november. Foto: TV2 Østjylland

Hendes gode veninde Kirsten Sørensen er af en anden opfattelse.

- Jeg er glad for det. Jeg synes, det er unødvendigt, siger hun.

Læs også Efter stribevis af brande - nu skal område måske overvåges

- Når man har boet her i så lang tid, og man ikke har været ude for noget værre end cykeltyveri, så er der ikke brug for overvågning, fortsætter hun.

Beboerne i en af de andre afdelinger i området afholder en lignende afstemning om overvågning i næste uge.