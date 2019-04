Tre litauere varetægtsfængslet: Sigtet for flere cykeltyver

Tre mænd fra Litauen blev mandag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers, hvor de alle blev varetægtsfængslet i fire uger indtil den 13. maj 2019.

Dommeren lagde vægt på, at en varetægtsfængsling er nødvendig, fordi man risikerer, at mændene vil flygte ud af landet, hvis de kommer på fri fod. De tre mænd er sigtet for at have begået tre cykeltyverier - to af dem hos cykelhandlere i Silkeborg.

Taget ved grænsen

Det seneste fandt sted tidligt mandag morgen hos BikeWorld i Silkeborg, hvor der blev stjålet 13 cykler til en værdi af omkring 300.000 kroner. Det var dét tyveri, der førte til anholdelsen af de tre mænd ved den dansk-tyske grænse mandag morgen.

Desuden er de sigtet for at have stjålet 25 cykler til en værdi af omkring 500.000 kroner hos Cycle Sport i Silkeborg den 25. marts og i slutningen af februar 13 cykler til en værdi af omkring 475.000 hos Allbike i Randers.

Ved mandagens grundlovsforhør besluttede dommeren, at der kun er begrundet mistanke om, at de sigtede er skyldige i det seneste cykeltyveri. I de to tidligere forhold blev mistankegrundlaget ikke fundet tilstrækkeligt.

Tolk med i retten

De tre litauiske mænd er henholdsvis 29, 38 og 42 år gamle. I retten var der en tolk til stede til at oversætte.

En af de sigtede er normal af bygning, har mørkt, karseklippet hår og er iført blå cowboybukser og en sort sweatshirt. Den anden er lav, har en blå/grøn T-shirt, sweatpants og blå kondisko på, mens den tredje er høj, har karseklippet hår og er iført et gråt sæt bestående af sweatshirt og -bukser.

Retsmøde for lukkede døre

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre af hensyn til efterforskningen. Blandt andet på grund af en anmeldelsesrapport fra med tip fra norsk politi, som sammenlagt med det danske politiets arbejde kunne tyde på, at der er flere involverede end de tre sigtede.

De tre mænd blev anholdt med et stort antal stjålne cykler. De nægter sig skyldige og har kæret fængslingen, der skal prøves ved Landsretten tirsdag. Anholdelserne blev foretaget i tæt samarbejde med Særlig Efterforskning Vest, Midt- og Vestjyllands politi, Østjyllands politi og Udlændingekontrolafdelingen i Padborg.