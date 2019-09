Tidligere lærer dømt: Havde seksuelle forhold med to elever

Retten i Viborg idømte i dag en mand et år og seks måneders fængsel for samleje og andre seksuelle forhold med to elever, mens han var ansat som lærer på en skole i Silkeborg Kommune.

Det fortæller specialanklager ved Midt- og Vestjyllands Politi Pia Koudahl til TV MIDTVEST.

- Det, han er dømt for, er dels samleje, oralsex og andre former for seksuelt samkvem, fortæller hun.

Manden har bedt sig betænkningstid på 14 dage.

Frakendt retten til at arbejde med unge

Forholdene, som manden er dømt for, fandt sted i perioden fra november 2014 til sommeren 2017.

Den ene af de to piger anmeldte sagen til politiet sammen med sin familie i juni, hvorefter politiet efterforskede forholdene. I mellemtiden anmeldte den anden pige også manden.

Om dommens længde siger Pia Koudahl således:

- Selve fængselsstraffen på halvandet år viser, at det er ganske alvorligt. Seksuelle forhold er altid alvorlige, men det er særligt alvorligt, at en person, der ansat til at være lærer og til at undervise og passe på børn, så misbruger de her børn seksuelt. Det er selvfølgelig alvorligt, slår hun fast.

Foruden et år og seks måneders betinget fængsel er manden også blevet frakendt retten til at arbejde med unge i en periode på fem år.