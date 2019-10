Teaterstykke om Paludan udskudt: - I bryder ophavsretten

En monolog-forestilling på Teater Magistraten i Silkeborg, der efter teaterets eget udsagn har til formål at undersøge bullshit-retorik, og som udelukkende bygger på Rasmus Paludans egne ord fra YouTube-videoer, taler og interviews, er blevet udskudt, fordi Paludan selv mener, at det overtræder ophavsretten.

- De må lave alle de teaterstykker om mig, de vil. Men hvis de bruger materiale, der er mit, skal de selvfølgelig betale for det, siger Rasmus Paludan mandag til TV MIDTVEST.

Teaterdirektør Tommy Nielsen er uforstående overfor den kontroversielle politikers måde at reagere på.

- Det er tragikomisk at en teaterforestilling, der vil undersøge Rasmus Paludans bullshit-retorik, nu er havnet i et vakuum med forskellige standarder for ytringsfrihed, siger Tommy Nielsen i en pressemeddelelse.

Tommy Nielsen, teaterdirektør hos Teater Magistraten i Silkeborg, fortæller, at forestillingen nu er udskudt til starten af 2020. Foto: Charlotte Hansen, TV MIDTVEST

Teateret frygter for økonomi

Rasmus Paludan har angiveligt sagt til teateret, at han vil hive dem i retten, hvis de vælger at gå videre med forestillingen.

- Paludan har flere gange tidligere vist, at han er klar til at anlægge retssager, eller har truet folk på sin vej med erstatningskrav og tids- og ressourcekrævende stævninger. Som nyt teater med en relativ spinkel økonomi er vi simpelthen nødt til at gå med livrem og seler, siger teaterdirektøren.

OPHAVSRETSLOVENS BEKENDTGØRELSE OM VÆRKER § 1. Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde. Kilde: Retsinformation.dk

Teateret udskyder derfor udstillingen til starten af 2020, så de i mellemtiden kan nå at få juridisk rådgivning og sikre sig mod en eventuel retssag.

Ophavsretten beskytter kun værker, og her mener Paludan, at både hans videoklip på YouTube, taler og generelle udtalelser kan klassificeres som værker.