Stort indbrud hos cykelhandler i Silkeborg

Cykelbutikken Cycle Sport i Silkeborg har natten til mandag været udsat for et indbrud af de helt store.

Læs også Østjyllands Politi efterlyser indbrudstyv – kan du genkende ham?

25 cykler af de kendte mærker BMC, Scott og Niner er blevet stjålet i nattens mulm og mørke.

- Tyvene har smadret en rude ind til butikken, hvorefter det er lykkedes dem at slippe af sted med de 25 cykler, fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Carsten Henriksen.

Det er gennem ruden her, at tyvene er kommet ind. Foto: Peter Erfurt

Hvor meget cyklerne er værd, er endnu ikke gjort op. Da det er mærkevare-cykler, er der formentlig tale om et større beløb, fortæller Frederik Månsson, som er indehaver af butikken.

- Jeg har ikke et overblik endnu, men jeg vil tro, at de har stjålet for mellem en halv og en hel million kroner.

- Det er målrettet, og det er præcis det samme, de er gået efter, som de gjorde sidste gang, siger han med henvisning til det indbrud, butikken havde tilbage i efteråret.

Politiet hører gerne fra dig

Politiet fik anmeldelsen om nattens indbrud klokken 04.25 og er nu ved at undersøge for videovervågning efter indbruddet.

Læs også Politiet eftersøger forsvundet kvinde i nedtrykt sindstilstand

I samme ombæring beder politiet borgere henvende sig, hvis de har set eller hørt noget omkring Cycle Sport på Håndværkervej i Silkeborg.

- Med så mange cykler må der have været en varevogn eller andet involveret. Så har man set sådan en rulle rundt i området i nat, så hører vi gerne om det, siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Carsten Henriksen.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.

Cycle Sport ligger tæt på Nordre Ringvej i Silkeborg. Foto: Google Maps