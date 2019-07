SSP-konsulent om tragiske dødsfald: - Vi kan aldrig være på forkant

Det er dybt tragisk, at to unge mænd mistede livet natten til søndag i Silkeborg.

Sådan beskriver Jørgen Pedersen, der har været SSP-konsulent i Silkeborg Kommune gennem 30 år, sagen.

- Det er altid tragisk, når vi får nogle unge mennesker, der kommer ud i sådan nogle ting, siger han.

At mændene på henholdsvis 19 og 20 år har formentlig taget en overdosis af morfinpræparatet Doltard.

Det er ikke et stof, Jørgen Pedersen kender til. Men det er noget, de unge har kunnet få fat i på flere forskellige måder.

- Mulighederne er jo større i dag, fordi man spreder viden hurtigt på de sociale medier, og man kan bestille tingene på nettet. Det så vi for et halvt års tid siden, da der var et andet stof, der dukkede lidt op. Der var det lige pludselig en melding om, at det kendte alle unge, og alle unge brugte det. Heldigvis var rygterne overdrevne. soger Jørgen Pedersen og fortsætter:

- Men der var nogle, der havde fået fat i det via nettet, og det er selvfølgelig dybt problematisk, at man kan købe receptpligtige lægemidler på den her måde, siger SSPkonsulenten.

Kan aldrig være på forkant

For at forsøge at komme tilfælde i forkøbet, så oplyser Silkeborg Kommune hvert år elever på videregående uddannelser om, hvad de skal gøre, hvis de har mistanke om en ven, der er eller er på vej ud i et misbrug.

Men det er umuligt for SSP-konsulenterne at tage alt i opløbet.

- Vi må jo sige, at vi aldrig kan være på forkant. For der opstår jo noget hele tiden. Man kan så sige, at med de tal, vi har for alle unge, der har prøvet rusmidler, så er vi nede på, at 97 procent ikke har prøvet ecstasy. Der er kun tre procent, der har prøvet det, siger Jørgen Pedersen.

Konsulent er ærgerlig

Det stof, som de to unge mænd angiveligt skulle have taget, hedder Doltard.

Det ærgrer dog Jørgen Pedersen, at navnet på præparatet er kommet frem.

- Jeg er på en måde ked af, at det er kommet ud, hvad stoffet nu hedder, for det kan jo godt være, at det kan være inspiration til andre. Det er noget af det, vi altid overvejer – jo mere, man omtaler tingene, jo større effekt kan det have på, at nogen skal prøve det, siger han.