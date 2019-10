SSP-konsulent om containerbrande: Det er enkeltstående hændelser

Containerbrande er næsten blevet hverdagskost på Lupinvej i Silkeborg, og i nat var den så gal igen. To containere i området gik op i flammer, og det betyder, at der de seneste tre uger har været 13 brande i området.

- Vi oplever ikke som sådan, at der er et område, der koger, eller at der er problemer, og vi har ikke noget, vi kan kalde bander. Vi ser det som enkeltstående hændelser og tror, at det er nogle få gerningsmænd, der gør det, siger Jørgen Pedersen, der er SSP-konsulent i Silkeborg Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Området omkring Lupinvej i Silkeborghar været plaget af flere påsatte containerbrande. Billedet er taget natten mellem lørdag og søndag. Foto: 24-7 News

Selvom der endnu kun har været materielle skader i forbindelse med brandene, er politiet dog opmærksomme på den effekt, som brandene kan have på beboerne i området. De overvejer i øjeblikket flere muligheder for at løse problematikken i det silkeborgensiske boligområde.

- Vi forsøger at skabe tryghed ved at samarbejde med de partnere, der er herude. Boligforeningen, klubben og den nærliggende skole har vi rigtig godt samarbejde med. Vi skal blive ved med at være herude, snakke med de unge og snakke med beboerne, siger Niels Gøttler, der er politiassistent hos Midt- og Vestjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Utryghed for beboerne

Mohammed Alo bor på Lupinvej, og selvom han ikke selv er blevet bange, når der de seneste uger er dukket biler fra brandvæsenet op, mærker han den effekt, brandene har.

Niels Gøttler fra Midt- og Vestjyllands Politi fortæller, at de blandt andet samarbejder med boligforeningen i området for at genskabe trygheden.

- Det er utrygt for børnene, og det er træls, at de skal gå og være bange, siger han.

Også Miriam Oster Westergaard ærgrer sig over den seneste tids mange brande.

- Jeg synes, det er trist for boligblokken og boligforeningen, siger Miriam Oster Westergaard.

- Det er et godt sted at bo ellers. Der er gode muligheder for børnene, de kan lege herude. Der er også et godt sammenhold med gode aktiviteter for både børn og voksne, fortsætter hun.

Det er heldigvis ikke rettet mod nogle personer, det er jo rettet mod containere. Jørgen Pedersen, SSP-konsulent, Silkeborg Kommune

Men selvom utrygheden er tydelig blandt beboerne, mener SSP-konsulent Jørgen Pedersen endnu ikke, der er noget at være bekymret for.

- Det er heldigvis ikke rettet mod nogle personer, det er jo rettet mod containere, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Problemet skal løses

Direktøren for boligselskabet på Lupinvej, har ikke ønsket at stille op til interview, men han fortæller, at der bliver arbejdet med den sociale helhedsplan for området, og med hvordan man kan komme problemet med containerbrandene til livs.

Politiet har endnu ikke sigtet nogen i sagen om de mange påsatte brande.