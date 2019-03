Sparkede ekskæresten ned: Faldt med ni måneder gammelt barn i hænderne

En 26-årig mand blev fredag aften anholdt i Kjellerup efter en voldelig kontrovers med en ekskæreste.

Det fortæller Midt- og Vestjyllands Politi.

Manden opsøgte først kvinden i Silkeborg, hvor han truede hende på livet. Det fik kvinden, der ligeledes er 26 år gammel, til at søge tilflugt hos en veninde i Kjellerup for at få fred.

Men det lykkedes hende ikke at undslippe den voldelige ekskæreste i venindens skjul.

- Han tog ud og fandt dem i Kjellerup og havde truende adfærd. Han sparkede hende over skinnebenet, så hun faldt med sit ni måneder gamle barn i hænderne. Herefter slog han hende med knyttet hånd, siger vagtchef Jens Claumarch.

Efter episoden forlod han stedet i sin bil, og da politiet anholdt ham kort tid efter stod det klart, at manden var påvirket af euforiserende stoffer.

Fik voldsdom i januar

Politiet oplyser, at manden modtog en fængselsdom på 60 dages fængsel for vold mod selvsamme ekskæreste i januar.

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at manden nu er blevet varetægtsfængslet i 14 dage.