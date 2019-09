Sommerfugle invaderer Danmark: - Det er usædvanligt

De er her, der og alle vegne. Sommerfuglene har invaderet det meste af Danmark, og i år er der flere af dem, end der plejer at være.

- Jeg har aldrig oplevet, at der er så mange af dem som i år. Det er usædvanligt. De fleste har helt sikkert lagt mærke til dem, siger Hans Thomsen Schmidt, der har interesseret sig for insekter i mere end 60 år og er medlem af Entomologisk forening.

Det er især tidselsommerfuglen, der i år er rigtig mange af. Ligesom andre sommerfugle er den en trækfugl, som har fundet vej til Danmark sydfra.

- Tidselsommerfuglen er usandsynlig almindelig i år. Den kommer vandrende fra Mellemøsten og Nordafrika. Der har været særlig meget regn i vinter dernede, og det betyder, at de har ynglet mere, end de plejer, siger Hans Thomsen Schmidt, der kommer fra Mejdal ved Holstebro.

Hans Thomsen Schmidt har interesseret sig for sommerfugle og andre insekter i 60 år. Han har aldrig oplevet så mange som i år. Foto: Karl Erik Lørup, TV MIDTVEST

Frugtavlere og haveejere jubler

Også i frugtplantager er der blevet lagt mærke til, at 2019 er et rigtigt sommerfugleår.

Jørgen Lavrsen har seks hektar med frugttræer ved Roslev, og her mæsker sommerfuglene sig lige nu i nedfaldne æbler og blommer.

- Det er kolossalt. Der er næsten hundrede gange så mange, som vi ellers normalt ser, siger han.

SEKS TRIN TIL EN SOMMERFUGLE-VENLIG HAVE Drop giften

Sprøjtegift er medvirkende årsag til, at bestanden af sommerfuglearter er faldende. Insektgifte er også giftige for sommerfugle, og plantegifte kan fjerne både de voksne sommerfugles fødeplanter og larvernes værtsplanter. Drop gødningen

Mange sommerfugle foretrækker planter, der trives bedst på næringsfattig jord. Når vegetationen bliver for tæt, selv efter en lille mængde gødning, vil mange sommerfuglearter forvinde. Hold derfor et eller flere områder i haven fri for gødning. Plant blomster til sommerfuglene

Du kan give plads til flere sommerfugle ved at plante forskellige nektarrige blomster, som blomstrer på forskellige tidspunkter. På den måde kan du tilbyde føde hele sæsonen til de forskellige sommerfugle, uanset hvornår de dukker op. Plant føde til larverne Plant et tørstetræ til citronsommerfuglens larver.

Lad et område stå med brændenælder til larverne fra Nældens takvinge, Admiral og Dagpåfugleøje.

Lad et område med tidsler stå.

Dyrk lidt kål til kålsommerfuglens larver.

Lad mælkebøtter og smørblomster stå i græsplænen. Lad græsset gro Lad noget af din græsplæne vokse sig langt, så sommerfuglene kan lægge æg her. Lav vinterly Nogle af vores mest genkendelige sommerfugle som Nældens takvinge og Dagpåfugleøje overvintrer i skjul som carporte, udhuse og særligt brændestabler. Gør det nemmere for sommerfuglene at finde vinterly til deres lange søvn ved at tilbyde gemmesteder. Kilde: Danmarks Naturfredningsforening Se mere

- Alt det liv man pludselig ser omkring sig, det er pragtfuldt. Det virker som om, naturen stadig er levende. Det er der mange, der klager over, at den ikke er, siger frugtavleren.

Sådan er det også i Karup, hvor en haveejer, som har boet i 40 år, aldrig har set så mange sommerfugle som i år. Naboen har oplevet præcis det samme.

- En eftermiddag var der mindst tyve eller tredive i alle mulige farver, siger Else Rasmussen fra Kølvrå.

Jørgen Lavrsen har ud over seks hektar med frugttræer ved Roslev også usædvandligt mange sommerfugle at kigge på. Foto: Karl Erik Lørup, TV MIDTVEST

Sidste års tørke gav flere sommerfugle

Årsagen, til 2019 er et rigtigt sommerfugleår, skal også findes sidste år.

- Vi havde sommer i en uendelighed sidste år, og så visnede græsset ned, og så fik larverne en chance for at leve på de urter, de lever på. Dagsommerfuglene søger nektar på planter, og der er mere at leve af i år, siger Hans Thomsen Schmidt.

Det er med at nyde hvert minut, sommerfuglene er her. De har et fortravlet liv, for de bliver normalt kun mellem to døgn og 4-5 uger gamle.

Om lidt flyver de igen mod varme og mad, men lige nu er især admiral-sommerfugl nem at få øje på.

- Admiralerne kan godt lide de nedfaldne æbler, og så kommer de tæt på folks haver og bliver meget synlige.

I Danmark er der omkring 60 forskellige sommerfuglearter.

