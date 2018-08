Solvarmeanlæg satte rekord i den varme sommer - tre måneder uden fossile brændsler

Det er ikke kun turistbranchen og solhungrende danskere, der har jublet over den varme sommer.

På solvarmeanlægget i Silkeborg har man også svært ved at få armene ned.

Silkeborg Forsyning oplyser, at deres solvarmeanlæg i maj, juni og juli leverede al den varme, der var brug for. Dermed kunne selskaberne i de tre måneder helt undgå at bruge fossile brændsler.

- Det er superfedt,at anlægget performer og producerer en masse energi. Nu er det ikke længere bare nogle beregninger. Nu kan man virkelig se, at anlægget kan leve op til de ting, der blev lovet fra starten af, fortæller maskinmester Per Hvilshøj Christiansen fra Silkeborg Forsyning.

I juli i år satte anlægget ved Silkeborg rekord med 6.566 megawatt-timer.

Stigning på 75 procent

Anlægget i Silkeborg er med sine 12.436 solfangere og et areal på 156.694 kvadratmeter verdens største.

I juli sidste år producerede anlægget 9416 megawatt-timer - i juli i år blev der sat rekord med 16.566 megawatt-timer - en stigning på 75 procent.

- For vores skyld må der gerne komme masser af sol næste sommer også, siger Per Hvilshøj Christiansen.

