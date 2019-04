Silkeborg-legende var tæt på at havne i Randers - men så hørte han om Elkjær

Det stod ikke rigtigt nogen steder, at Henrik Tømrer Pedersen skulle få en lang karriere i Premier League og blive dansk landsholdsspiller. Faktisk var Silkeborg IF også tæt på at gå glip af de mange mål fra den stærke angriber.

- Jeg fik mit allerførste kontraktudspil fra Randers Freja. Jeg spillede seriefodbold i Silkeborg, men Randers kunne lokke med divisionsfodbold. Og så et buskort, så jeg kunne komme frem og tilbage mellem Silkeborg og Randers, fortæller Henrik Tømrer Pedersen i videopodcasten Fodboldfamilien fra TV MIDTVEST.

- Men da Silkeborg hørte det, sagde de, at Preben Elkjær ville blive ny Silkeborgtræner, og at jeg kunne få lov til at træne med under ham. Så var der ingen tvivl. Jeg havde som dreng været Preben Elkjær hjemme i haven. Han var mit helt store idol.

Landsholds-legenden Preben Elkjær var cheftræner i Silkeborg i halvandet år midt i 1990'erne. Han var Henrik Tømrer Pedersens store idol. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

Han er efterhånden blevet 43 år. Spiller stadig lidt oldboysfodbold og følger Silkeborg IF tæt. Men det er på værtshuset Målet i centrum af Silkeborg, at han tilbringer det meste af sin tid. Et værtshus, han købte for 10 år siden.

Jeg husker det hele, som var det i går. Det var en fantastisk tid. Henrik Tømrer Pedersen

- Det her er den rette hylde for mig lige nu. Det minder lidt om et fodboldomklædningsrum. Og man har ikke rigtigt været her, hvis man ikke er blevet drillet lidt – altså på den gode måde, siger han.

En ung Henrik Tømrer Pedersen var dagens mand med to mål på Randers Stadion i november 1998. Til højre Silkeborg-træner Sepp Piontek. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

Henrik Tømrer Pedersen indledte sin seniorkarriere i Silkeborg som serie 1 spiller, men på rekordtid fik han Superliga-debut, da Preben Elkjær blev træner i 1995.

- Jeg husker det hele, som var det i går. Det var en fantastisk tid, siger Henrik Tømrer Pedersen.

Henrik Tømrer Pedersen (t.v.) spillede for engelske Bolton i perioden 2001-2007. Her ses han i en udekamp mod Arsenal i begyndelsen af sin karriere i England. Billedet er fra september 2001. Foto: Ferran Paredes - Ritzau Scanpix

Premier League ved et tilfælde

I 2001 kunne han skrive Premier League-spiller på cv’et, men ved lidt af en tilfældighed. For egentlig var han på vej til Tyskland.

- Jeg kunne være endt i Hansa Rostock, hvis jeg ikke havde brændt to friløbere i sæsonens sidste kamp for Silkeborg. De havde fulgt mig hele foråret og havde set mig mange gange. Så ringede min agent og sagde, at Rostock havde sagt nej. Nå, men pyt med det tænkte jeg. Jeg tog på ferie med familien i Djurs Sommerland og lod telefonen ligge i bilen, fortæller Henrik Tømrer Pedersen.

TV MIDTVESTs Dan Hirsch Sørensen har besøgt den tidligere Silkeborg-topscorer Henrik Tømrer Pedersen i værtshuset Målet. Foto: Dan Sørensen, TV MIDTVEST

- Da jeg på et tidspunkt lige går ud til bilen og tjekker min telefon, ligger der 15 opkald fra min agent. Jeg ringer tilbage, og han siger, at vi skulle til Bolton på mandag. For de ville have mig nu. Hvad, sagde jeg lige en ekstra gang. Der var intet med prøvetræning. Vi tog derover mandag og kom hjem tirsdag med en kontrakt. Så nu var jeg Premier Leaguespiller

Men det var nu ikke nogen drengedrøm, der var gået i opfyldelse.

- Nej, overhovedet ikke. For jeg havde aldrig drømt om at blive Premier Leaguespiller. Jeg tænkte slet ikke på, at jeg var god nok til det. Men pludselig blev det bare virkelighed, smiler han.

