SIF-sportschef om modgang: Vi skal stå sammen og tro på det

En gedigen Superliga-modvind på ni kampe uden sejr og blot tre point i bunden af Superligaen er ikke nok til at ryste ledelsen i Silkeborg IF, der fortsat holder fast i Kent Nielsen som klubbens cheftræner.

Det fortæller sportschef Jesper Stüker til TV MIDTVEST.

- Han (Kent Nielsen, red.) skal ikke være nervøs. Han skal blive ved med at prøve på at få det her til at fungere, og det arbejder han benhårdt på.

57-årige Kent Nielsen har tidligere blandt andet været træner for Horsens, Brøndby og AaB. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

- Det her handler om at stå sammen, og det er det, man bliver udfordret på i sådan en situation. Det er helt naturligt, at de her spørgsmål kommer. Er truppen god nok? Er træneren god nok? Det kan selvfølgelig give usikkerhed, og så er det er utrolig vigtigt, at vi i vores gruppe står sammen og tror på, vi kan løse det her, siger Jesper Stüker.

Kent Nielsen: Jeg er fuldstændig afklaret

Mandag aften tabte silkeborgenserne med 3-0 til OB hjemme på Jysk Park, og sæsonens tre point er foreløbigt blevet hentet udelukkende på uafgjorte resultater.

Ligesom klubbens ledelse er Kent Nielsen, der med sine 431 kampe som Superliga-træner kan kalde sig den mest erfarne træner i ligaen, rolig omkring situationen i Søhøjlandet.

- Den er jeg fuldstændig afklaret med. Sådan er vores verden. Jeg tror, der var syv eller otte Superliga-trænere, der røg sidste år, så der er ingen trænere, der ikke er bevidste om, at det er et vilkår, siger Kent Nielsen.

Føler du dig fyringstruet?

- Nej, det gør jeg ikke. Det er et vilkår, lyder det.

Silkeborg IF møder i næste spillerunde Lyngby hjemme på Jysk Park.

